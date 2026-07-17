노무현 묘역 참배한 김민석, “만감 교차…몹시 그리운 분”

‘노무현의 마지막 비서관’ 김경수 동행

“크게 죄송했고, 넓게 품어주셨다”

유시민 발언 “이번에도 맞지 않을 것”

이미지 확대 너럭바위 앞 김민석·김경수 더불어민주당 당대표 후보인 김민석(왼쪽) 전 총리와 김경수 전 대통령 직속 지방시대위원회 위원장이 17일 경남 김해 진영읍 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 너럭바위 앞 김민석·김경수 더불어민주당 당대표 후보인 김민석(왼쪽) 전 총리와 김경수 전 대통령 직속 지방시대위원회 위원장이 17일 경남 김해 진영읍 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 있다.

이미지 확대 김민석 전 총리 작성 방명록 더불어민주당 당대표 후보인 김민석 전 국무총리가 17일 경남 김해 진영읍 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 후 작성한 방명록. 김 전 총리는 “대통령님의 큰 가슴과 통합정치의 꿈을 늘 새기고 나아가겠습니다”라고 적었다. 닫기 이미지 확대 보기 김민석 전 총리 작성 방명록 더불어민주당 당대표 후보인 김민석 전 국무총리가 17일 경남 김해 진영읍 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 후 작성한 방명록. 김 전 총리는 “대통령님의 큰 가슴과 통합정치의 꿈을 늘 새기고 나아가겠습니다”라고 적었다.

이미지 확대 고 노 전 대통령 묘역 참배 마친 김민석·김경수 더불어민주당 당대표 후보인 김민석 전 총리가 17일 경남 김해 진영읍 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 후 기념 촬영을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 고 노 전 대통령 묘역 참배 마친 김민석·김경수 더불어민주당 당대표 후보인 김민석 전 총리가 17일 경남 김해 진영읍 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 후 기념 촬영을 하고 있다.

세줄 요약 김민석 전 국무총리는 당대표 후보로서 봉하마을 노무현 묘역을 참배하고, 과거 후보단일화와 탈당 과정의 상처에 대해 거듭 사과했다. 김대중·노무현 전 대통령의 정치 유산을 잇고 통합정치를 실천하겠다고 밝혔다. 김민석, 봉하마을 노무현 묘역 참배

후보단일화·탈당 상처에 거듭 사과

통합정치·사람 사는 세상 계승 다짐

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김민석 전 국무총리는 17일 “당대표 후보로서 노무현 대통령님 묘역을 참배하는 오늘은 특별히 만감이 교차한다”며 “크게 죄송했고, 넓게 품어주셨고, 몹시 그리운 분”이라고 밝혔다.김 전 총리는 이날 오전 국립서울현충원의 김대중 전 대통령 묘역을 참배한 데 이어 오후에는 경남 김해 봉하마을의 노무현 전 대통령 묘역을 찾아 참배했다. 참배에는 노 전 대통령을 마지막까지 보좌했던 김경수 전 대통령 직속 지방시대위원회 위원장이 함께했다.김 전 총리는 참배를 마친 뒤 방명록에는 “대통령님의 큰 가슴과 통합정치의 꿈을 늘 새기고 나아가겠습니다”라고 썼다.이어 기자들과 만나 “김대중 대통령과 노무현 대통령은 우리 당의 역사를 이끌고 이어오신 지도자들이기 때문에 당대표에 출마한 시점에서 참배하는 것이 당연하다”며 “노 대통령께는 죄송한 역사가 있고, 대통령께서 정리해주신 바가 있다”고 말했다.그러면서 “당대표 선거에 출마하면서 과거에 있었던 죄송함, 이를 전체적으로 포용해주신 데 다시 감사를 전하고, 대통령께서 꿈꾸신 정치를 잘 이어가겠다는 결의를 말씀드리는 차원에서 찾았다”고 덧붙였다.김 전 총리는 이후 엑스(X)를 통해서도 “2002년 후보단일화와 탈당 과정에서 마음의 상처를 입으신 노무현 대통령님과 ‘노사모’(노무현을 사랑하는 사람들의 모임)를 비롯한 모든 분께 다시 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 거듭 사과했다.그러면서 “당시 저의 오판과 부족으로 18년의 야인 시절을 겪었다”며 “노 대통령님께서는 자서전을 통해 2002년 당시를 회고하시고, 제가 최고위원이 되어 봉하마을을 찾았던 2008년에는 ‘대의원들의 명령에 의해 공식 화해가 이루어졌다’고 말씀해주셨다. 깊고 큰 분이셨다”고 회고했다.이어 “2002년의 경험은 제가 정치공학보다 대중의 힘, 당원의 힘이 승리의 본질임을 가르쳐주었다”며 “노 대통령님께서 큰 관용으로 품어주신 정치 복귀의 문을 지나 오늘까지 왔다”고 전했다.김 전 총리는 “그때의 교훈을 늘 새기고 노 대통령님께서 꿈꾸신 통합의 정치, 사람 사는 세상을 이루어가겠다”며 “노 대통령님! 죄송하고 감사합니다”라고 했다.김 전 총리는 유시민 작가가 최근 ‘명픽’(이재명 대통령의 선택) 당권 주자를 언급하며 이 대통령이 ‘필연적 실패의 길로 가고 있다’고 한 발언에 대해서는 “유 작가는 과거에도 여러 번 비슷한 말씀을 하신 적 있다”며 “그것이 과거에도 맞지 않았고, 이번에도 맞지 않을 것”이라고 선을 그었다.