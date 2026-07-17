조정식 “2027년 국민주권 개헌안 마련…22대 국회 10차 개헌 매듭”

“내년 본격적 공론화…개헌안 뼈대 완성”

북측 최고인민회의 “남북국회회담 제안”

이미지 확대 조정식 국회의장, 제78회 제헌절 경축사 조정식 국회의장이 17일 국회에서 제78회 제헌절 경축사를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 조정식 국회의장, 제78회 제헌절 경축사 조정식 국회의장이 17일 국회에서 제78회 제헌절 경축사를 하고 있다.

이미지 확대 제헌절 경축사 하는 조정식 국회의장 조정식 국회의장이 17일 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 제헌절 경축사 하는 조정식 국회의장 조정식 국회의장이 17일 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축식에서 경축사를 하고 있다.

이미지 확대 우원식 전 국회의장 무궁화장 전수 조정식(왼쪽) 국회의장이 17일 국회에서 열린 제78회 제헌절 경축식에서 우원식 전 국회의장에게 무궁화장을 전수하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 우원식 전 국회의장 무궁화장 전수 조정식(왼쪽) 국회의장이 17일 국회에서 열린 제78회 제헌절 경축식에서 우원식 전 국회의장에게 무궁화장을 전수하고 있다.

이미지 확대 제헌절 경축식 기념 촬영을 하는 조정식 국회의장 조정식 국회의장이 17일 서울 여의도 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축식에서 주요 참석자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 제헌절 경축식 기념 촬영을 하는 조정식 국회의장 조정식 국회의장이 17일 서울 여의도 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축식에서 주요 참석자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다.

세줄 요약 조정식 의장이 제헌절 경축사에서 2027년 국민주권 개헌안 마련과 22대 국회 내 10차 개헌 마무리를 제안했다. 개헌추진기구와 자문위 출범, 공론화 절차를 거쳐 5·18 정신 수록과 계엄권 제한 등 합의 과제부터 논의하겠다고 밝혔다. 2027년 국민주권 개헌안 마련 제안

22대 국회 내 10차 개헌 매듭 강조

개헌추진기구·자문위 신속 출범 언급

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조정식 국회의장은 17일 “저는 충분한 토론과 사회적 합의를 거쳐 2027년에 국민주권 개헌안을 마련하고, 이번 22대 국회 내에 10차 개헌을 매듭지을 것을 제안한다”고 밝혔다.조 의장은 이날 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축사를 통해 “신속하게 개헌추진기구를 출범시키고, 내년에 본격적인 공론화를 거치며 지혜를 모읍시다. 국민 모두가 공감할 수 있는 개헌안의 뼈대를 완성해 내자”며 이같이 말했다.그러면서 “우선 의장 직속 헌법개정자문위원회를 발족시키고 개헌 로드맵과 의제를 정리하겠다”며 “제 정당과 협의해 적절한 시점에 헌법개정특별위원회를 구성하고, 개헌안을 순차적으로 논의하겠다”고 설명했다.이어 “5·18 민주화운동 정신의 헌법전문 수록과 대통령 계엄선포권 제한 등 합의 수준이 높은 과제부터 차근차근 물꼬를 트겠다”며 “권력구조 개편과 선거관리 개혁도 미룰 수 없는 과제”라고 강조했다.특히 조 의장은 “실질적 삼권분립과 완전한 참정권 보장을 실현해야 한다”며 “여야 정당이 합의하고, 정부와 국민이 모두 동의할 수 있는 ‘최대공약수’를 찾아 합의한 부분은 국민투표로 이어지도록 하겠다”고 했다.그러면서 “이번 개헌은 결코 정치적 담판형 개헌이 되지 않을 것”이라며 “국회는 주권자가 개헌의 주인이 될 수 있도록 가칭 ‘모두의 헌법’을 구축하겠다”고 덧붙였다.조 의장은 “국민이 직접 제안하고 토론하는 집단지성의 장을 만들어 ‘국민주권 개헌’을 완수하겠다”고도 했다.이날 조 의장은 북측 최고인민회의 대표를 향해 “교착된 남북 관계의 물꼬를 틀 ‘남북국회회담’ 개최를 공식적으로 제안한다”고도 밝혔다.조 의장은 “어떠한 조건 없이 언제 어디서든, 대면이든 화상이든 열린 마음으로 만나자”며 “인도적 지원과 이산가족 상봉, 나아가 한반도 긴장 완화를 위한 대화의 장에 북측이 담대한 호응으로 화답해 주기를 기대한다”고 전했다.이날 제헌절 경축식은 조 의장을 비롯해 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 한성숙 국무총리 등 4부 요인이 참석했다. 또 김호철 감사원장과 전직 국회의장, 각 정당 대표와 원내대표, 주한 외교사절단, 제헌 국회의원 유족회 관계자 등 500여 명도 함께했다.조 의장은 12·3 비상계엄 사태 당시 국회의장이었던 우원식 전 의장에게 국민훈장 무궁화장을 전수했다. 조남조(11·12대)·김정숙(14·15·16대)·김태랑(15대) 전 의원에게는 국회와 국가 발전에 이바지한 공로로 감사패를 수여했다.이날 행사에서는 인공지능(AI) 기술로 구현한 제헌 국회의원 198인이 제헌헌법 전문과 총강을 읽는 동영상이 재생됐다. 이후 22대 국회 원내정당 국회의원이 헌법 전문을 낭독한 뒤 여야 원내대표가 제헌헌법에 도장을 찍는 퍼포먼스도 열렸다.이날 행사에는 정점식 국민의힘 원내대표가 대표로 참석했다. 정 원내대표는 더불어민주당의 단독 원 구성에 대한 항의 차원에서 애초 불참하려고 했으나 막판에 입장을 바꿨다. 다만 장동혁 국민의힘 대표는 불참했다.