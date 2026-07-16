이 대통령 “선거 전에 국내 주식 매입했나”…국민연금 “전혀 아니다”

李 “노리고 산 건 아니다…나중에 보자고 벼르는 사람 많아”

이미지 확대 이재명 대통령, 부처 업무보고 이재명 대통령, 부처 업무보고

(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 복지부ㆍ식약처ㆍ성평등부ㆍ권익위 등에 대한 부처 업무보고 중 웃음을 보이고 있다. 왼쪽은 한성숙 국무총리. 2026.7.16

superdoo82@yna.co.kr

(끝)





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(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 복지부ㆍ식약처ㆍ성평등부ㆍ권익위 등에 대한 부처 업무보고 중 웃음을 보이고 있다. 왼쪽은 한성숙 국무총리. 2026.7.16

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세줄 요약 이 대통령이 국민연금공단 업무보고에서 지방선거를 앞두고 국내 주식을 대거 사 주가를 띄웠다는 의혹을 직접 제기했다. 김성주 이사장은 특별한 매수·매도 없이 보유분 가치가 코스피 상승으로 늘었을 뿐이라고 설명했다. 선거 전 국민연금 주식매입 의혹 직접 제기

국민연금, 특별 매수 없이 보유분 유지 설명

코스피 상승으로 평가액 증가했다는 해명

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이재명 대통령은 16일 6·3 지방선거를 앞두고 주가를 띄우기 위해 국민연금공단을 동원해 주식을 대거 매입했다는 의혹에 대해 직접 사실이 아니라고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 국민연금공단의 업무보고를 받으며 “지방선거 때문에 국내 주식을 마구 사가지고 주가를 올렸다는 소문이 있다”고 말했다.그러자 김성주 국민연금공단 이사장은 “아니 전혀 그렇지 않다”고 답했다. 이어 이 대통령이 “실제로 선거 전에 국내 주식을 매입했느냐”고 물었고 김 이사장은 “저희가 특별하게 더 매수하거나 매도한 게 아니고 그대로 갖고 있었는데 국내 코스피 지수가 올라가면서 저희가 가액이 늘었기 때문”이라고 했다.이에 이 대통령은 “보유 비중이 늘어나면서 가격이 오히려 팔아야 될 판이겠다”고 하자 김 이사장은 “그런데 또 갖고 있으면 왜 안 파냐고 그러고 또 조금 팔려고 하면 왜 파냐고 그런다”며 연금 운용의 어려움을 호소했다.이어 김 이사장은 “저희도 장기 투자자이고 잘 이익을 내서 국민들한테 연금을 돌려드려야 되는데 너무 여론이 국민연금에 관심을 집중하다 보니 저희들이 안정적이고 차분하게 운용하는 데 조금 더 애로사항이 있다”고 했다. 그러자 이 대통령은 “나도 모르게 주식을, 주가를 올리기 위해서 막 연금을 샀나 그래서 나보고 ‘나중에 보자’고 벼르는 사람이 많다”고 웃으며 말했다.김 이사장은 “우리 대통령님과 제가 욕을 많이 얻어먹고 있다”고 했고 이 대통령은 “그래요. (선거를 노리고) 산 건 아니다. 확인 좀 해드리려고 그랬다”고 밝혔다.