최고위원 도전장 낸 임미애 “민주당을 더 넓고, 더 크게”

민주당 험지 경북서 ‘외길’ 걸어온 임미애

“진영 밖 사람과 대화 할 수 있는 리더십”

“盧 부르짖은 정치개혁 목소리 어디갔나”

영남권 5% 가중치에 “차라리 주지 말지”

김부겸처럼 “감동을 주는 정치인이 필요”

이미지 확대 임미애 더불어민주당 의원이 16일 국회 의원회관에서 기자회견을 열고 최고위원 출마를 선언하고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 임미애 더불어민주당 의원이 16일 국회 의원회관에서 기자회견을 열고 최고위원 출마를 선언하고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 임미애 더불어민주당 의원이 16일 국회 의원회관에서 기자회견을 열고 최고위원 출마를 선언하고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 임미애 더불어민주당 의원이 16일 국회 의원회관에서 기자회견을 열고 최고위원 출마를 선언하고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

세줄 요약 임미애 더불어민주당 의원이 최고위원 출마를 선언하며 이재명 정부의 국정 철학을 성공시키려면 민주당이 더 넓고 커져야 한다고 했다. 영남에서 쌓은 대화·통합 경험을 앞세워 정치개혁, 전국정당화, 2030 확장 전략을 공약으로 제시했다. 최고위원 출마 선언, 민주당 확장 필요성 강조

영남 정치 경험 앞세운 대화·통합 리더십 제시

정치개혁·전국정당화·2030 확장 공약 발표

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임미애 더불어민주당 의원이 16일 8·17 전당대회 최고위원에 출사표를 던지며 “이재명 정부의 국정 철학을 성공시키기 위해서라도 민주당은 더 넓고 커져야 한다”고 밝혔다.임 의원은 이날 국회에서 최고위원 출마 회견을 열고 “우리에게는 당정청 관계를 조율하고 사회적 갈등을 풀어내는 대화와 통합의 리더십이 절실하다”며 “임미애가 가장 잘 할 수 있다”고 했다.2006년 경북 의성군 의원으로 출발해 민주당 험지인 경북에서 정치를 계속 해온 임 의원은 “경북에서 민주당에 우호적이지 않은 사람들을 직접 만나고 정치를 해왔다”며 “나와 생각이 다른 사람과 매일 마주 앉아야 했던 그 시간이, 저를 대화와 통합이 무엇인지 ‘몸으로 아는 정치인’으로 만들었다”고 했다.그러면서 “지금 민주당에 필요한 건 진영 안에서만 통하는 리더십이 아니라, 진영 밖의 사람과도 대화할 수 있는 리더십”이라고 강조했다.임 의원은 또 “노무현(전 대통령)이 그토록 부르짖던 정치개혁의 목소리가 어느 순간 진보진영 내에서, 민주당 내에서조차 사그라들었다”면서 “정치개혁은 특정 지역을 위한 시혜가 아니라 민주당이 다시 승리하기 위한 근본 처방”이라고 했다.임 의원은 ▲당내 갈등 극복·동지애 복원 ▲중대선거구제 확대·결선투표제 도입·실질적 지구당 부활 등 정치개혁 완수 ▲기본사회 비전 뒷받침 ▲명실상부 전국정당 민주당을 공약으로 내걸었다.그는 영남권의 2030 지지를 끌어올릴 해법과 관련해선 지난 대구시장 선거에서 김부겸 후보가 선전한 건 언급하며 “우리에겐 감동을 주는 정치인이 필요하다. 그런 정치인을 통해 세대를 넘나드는 소통이 가능하다고 본다”고 했다.특히 “이들도 수도권 2030 세대와 결코 다르지 않다”며 “하나 더 어려움이 있다면 그건 영남에 일자리가 없어 자기가 나고 자란 곳에서 부모와 함께 살고 싶어도 살 수 없는 처지에 놓여 있다는 것”이라고 말했다.그러면서 “어쩔 수 없이 가족 품을 떠나 도시 반지하방에서 세를 얻어 사는 이들의 절망을 생각한다면 민주당이 2030 문제를 특정 세대의 관심을 얻기 위한 정책 차원이 아닌 윗세대와 함께 책임지고 해결하는 식으로 접근할 필요가 있다”고 했다.민주당이 이번 전대에서 대구·경북·경남 지역에 5%의 가중치를 부여하기로 결정한 데 대해선 “차라리 주지를 말지”라며 “1인 1표를 주장한 정청래 전 대표 주장과 배치된다”고 비판했다.임 의원은 “그런 가중치에 기대지 않는 확장 전략을 준비해야 한다”며 “당 지도부에 입성해서 영남권 목소리를 지속적으로 내고 정책으로 반영될 수 있도록 하는 게 민주당 지지율을 넓히는 방향이라고 생각한다”고 했다.최근 민주당 내에서 활발한 논쟁이 이뤄지고 있는 검찰의 보완수사권 폐지 문제와 관련해선 “이제 좀 제대로 논의가 시작됐다고 생각한다”고 말했다. 이어 “‘장윤기 사건’으로 보완수사권이 폐지됐을 때 드러날 수 있는 문제점들이 다시 거론되면서 숙의 단계에 들어갔다”며 “전면 폐지가 사회적 약자에 피해가 될 수 있다고 한다면, 책임있는 집단이라면 방안을 마련하는 게 반드시 필요하다”고 했다.