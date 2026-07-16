‘카타르 조문 특사’ 강훈식 귀국…“정상 간 신뢰로 협력 확대 기대”

조문 사절단 15일 카타르 조문 행사 참석

타밈 국왕에게 이 대통령 조의 전해

이미지 확대 메가프로젝트 민관합동 점검회의 결과 브리핑 (서울=뉴스1) 허경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 6일 청와대 춘추관에서 메가프로젝트 민관합동 점검회의 결과를 브리핑하고 있다. 2026.7.6/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 메가프로젝트 민관합동 점검회의 결과 브리핑 (서울=뉴스1) 허경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 6일 청와대 춘추관에서 메가프로젝트 민관합동 점검회의 결과를 브리핑하고 있다. 2026.7.6/뉴스1

세줄 요약 강훈식 대통령 비서실장이 카타르 조문 특사로 다녀와 타밈 국왕에게 이재명 대통령의 애도를 전했다. 카타르 측은 고위급 사절단 파견에 사의를 표했고, 양국은 정상 간 신뢰를 바탕으로 협력 확대를 기대했다. 카타르 전 군주 서거에 조문 특사 파견

타밈 국왕에 애도 전달, 사의 표명

정상 신뢰 바탕 협력 확대 기대

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강훈식 대통령 비서실장이 셰이크 하마드 빈 할리파 알사니 전 카타르 군주 서거와 관련 이재명 대통령의 조문 특사로 카타르를 방문한 뒤 16일 귀국했다.청와대는 “강 실장을 조문 특사로 한 우리 정부 조문 사절단은 15일 오전 루사일 궁에서 개최된 조문 행사에 참석해 타밈 빈 하마드 알 싸니 국왕에게 조의를 표했다”고 밝혔다.강 실장이 이 대통령의 각별한 애도의 뜻을 전달하자 타밈 국왕은 어려운 시기 한국 정부가 금번 고위급 조문 사절단을 파견해 준 데 대해 사의를 표했다. 특히 타밈 국왕은 “이번 조문사절단 파견을 통해 양국 관계가 한 차원 높은 단계로 발전해 나갈 수 있을 것”이라고 했다.강 실장은 이번 조문 참석을 계기로 모하메드 빈 압둘라흐만 빈 자심 알 싸니 총리 겸 외교장관과 사우드 빈 압둘라흐만 빈 하싼 알 싸니 부총리 겸 국방 담당 국무장관과도 만나 양국 관계 발전을 논의했다.강 실장은 “‘카타르 국가 비전 2030’으로 상징되는 부왕의 업적이 2023년 양국 간 포괄적 전략 동반자 관계 수립의 기틀이 되었다”고 평가했다. 이어 “앞으로도 양 정상 간 신뢰를 바탕으로 협력의 지평을 확대해 나갈 수 있길 기대한다”고 강조했다.이번 조문 기간 양국 간 액화천연가스(LNG) 수급 관련 논의는 없었다고 한다. 강 실장은 귀국길에 취재진과 만나 “이번 장례 기간 동안 별도의 에너지 문제라든지 실무적 문제에 대한 논의는 없었다”고 말했다. 이어 “한국은 카타르와 깊은 연대에 있다는 의지를 전달하면서 이후 중동 전쟁이 끝날 때까지 협력의 관계를 더욱더 다지기로 약속하고 돌아왔다”고 말했다.