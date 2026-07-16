김용 “당원주권주의 넘어 국민주권주의 정당 돼야” [최고위원 후보 인터뷰]

與 최고위원 출마 김용 전 부원장

“당내 갈등 봉합하는 역할하고파”

“前 지도부 지선 책임·반성 없어”

이미지 확대 더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 김용 전 민주연구원 부원장이 16일 국회에서 서울신문과 만나 인터뷰하고 있다. 2026.7.16. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 김용 전 민주연구원 부원장이 16일 국회에서 서울신문과 만나 인터뷰하고 있다. 2026.7.16. 안주영 전문기자

이미지 확대 더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 김용 전 민주연구원 부원장이 16일 국회에서 서울신문과 만나 인터뷰하고 있다. 2026.7.16. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 김용 전 민주연구원 부원장이 16일 국회에서 서울신문과 만나 인터뷰하고 있다. 2026.7.16. 안주영 전문기자

이미지 확대 더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 김용 전 민주연구원 부원장이 16일 국회에서 서울신문과 만나 인터뷰하고 있다. 2026.7.16. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 김용 전 민주연구원 부원장이 16일 국회에서 서울신문과 만나 인터뷰하고 있다. 2026.7.16. 안주영 전문기자

자신을 ‘검찰개혁의 산증인’이라 칭한 그는 검사의 보완수사권 문제에 대해 “충분한 숙의는 필요하지만 수사권을 일부라도 인정해서는 안 된다”고 말했다. 그는 “검찰에 수사권 자체를 주면 안 된다”며 “보완수사요구권과 경찰 견제 장치 등으로 우려되는 부작용에 준비해야 한다”고 했다.

세줄 요약 더불어민주당 최고위원에 출마한 김용 전 민주연구원 부원장은 당원주권을 넘어 국민주권 정당이 돼야 한다고 했다. 국회 상임위별 현장 과제를 발굴해 성과로 보여주고, 당내 갈등은 네거티브보다 비전 경쟁으로 풀어야 한다고 강조했다. 당원주권 넘어 국민주권 정당 전환 주장

국회 상임위별 현장 과제 발굴·해결 강조

당내 갈등 봉합과 비전 경쟁 필요성 제기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“정당 중심으로 흘러가다 보면 한계가 있을 수밖에 없습니다..”더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 김용(60) 전 민주연구원 부원장은 16일 국회에서 서울신문과 만나 “정부 뿐만 아니라 당도 국민 삶을 바꾸기 위해 할 수 있는 일이 정말 많다”며 이같이 말했다. 그는 “결국은 성과로 보여줘야 한다”며 “”고 강조했다.김 전 부원장은 “당내 갈등을 봉합하고 새롭게 나아가는 데 역할을 하고 싶다”며 출마 배경을 밝혔다. 그는 “이재명 정부가 1년 만에 큰 위기가 왔다”며 “”고 말했다. 그러면서 “갈등 국면이 지속되는데가 필요하다”고 말했다.원외 인사인 그는 자신의 강점으로 ‘현장성’을 꼽았다. 김 전 부원장은 “원내 인사보다 상대적으로 자유롭다”며 “”라고 말했다. 그러면서도 “검찰로부터 잃어버린 시간을 보상받기 위해 출마한 것은 아니다”라고 강조했다.그는 이재명 대통령의 ‘구글 타임라인’ 언급과 관련해 “다”고 말했다. 이어 “대통령의 언급으로 많은 분이 사건을 다시 기억해주고 지지 연락도 보내왔다”며 “이렇게까지 파장이 클 줄 몰랐다. 고마울 따름”이라고 했다.앞서 이 대통령은 전날 X(엑스)에 김 전 부원장 사건의 항소심 재판부가 ‘구글 타임라인’을 증거로 인정하지 않은 데 대해 “해괴한 결론”이라고 비판했다. 김 전 부원장은 대장동 민간업자들로부터 불법 정치자금 등을 받은 혐의로 1·2심에서 실형을 선고받고 대법원 판결을 앞두고 있다.최근 당내 논의가 보완수사권 전면 폐지 찬반 구도로 흐르는 데 대해서는 “”며 “전당대회 전후 등 처리 시점을 못박기보다 충분한 숙의가 필요하다”고 덧붙였다.청년 최고위원제 도입이 무산된 데 대해서는 아쉬움을 드러냈다. 김 전 부원장은 ‘청년 최고위원제가 적용되면 자리가 한 자리 줄어드는 것 아니냐’는 질문에 “”이라고 답했다. 그는 “선호투표제보다 더 중요한 문제인데 마치 거래하듯 빠져버렸다”며 “좋겠다”고 말했다.