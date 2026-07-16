대전 자운대 ‘국군사관학교’ 창설에 지자체·정치권 ‘기대감’

생도와 교수 등 인구 유입으로 경제 활성화 등 기대

국방부와 협력해 자운대 공간 재창조 사업 연계 추진

이미지 확대 허태정 대전시장이 16일 시청에서 기자회견을 열어 정부의 통합 국군사관학교 설치 계획에 대해 설명하고 있다. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 허태정 대전시장이 16일 시청에서 기자회견을 열어 정부의 통합 국군사관학교 설치 계획에 대해 설명하고 있다. 대전시 제공

세줄 요약 정부가 대전 자운대에 통합 국군사관학교를 설치하겠다고 밝히자 대전시와 지역 정치권이 일제히 환영했다. 시는 생도와 교수, 지원인력 등 6000여 명 유입으로 경제 활성화와 정주 인구 증가를 기대하며, AI·스마트 무기 기반 국방클러스터 조성도 추진하겠다고 했다. 정부, 대전 자운대 통합 국군사관학교 설치 계획 발표

대전시·정치권 환영, 국방혁신 중심도시 도약 기대

6000여 명 유입 전망, 지역경제·정주 인구 확대 기대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 16일 대전에 있는 자운대에 ‘통합 국군사관학교’ 설치 계획을 밝히자 지자체와 지역 정치권이 일제히 환영하고 나섰다. 특히 첨단 과학기술 기반 국방 중심도시로의 도약에 강한 기대감을 표했다.허태정 대전시장은 이날 “국군사관학교 설치는 단순 사관학교 이전을 넘어 국방교육의 새로운 패러다임을 열고 국방혁신을 이끌 국가전략 프로젝트”라며 “대전이 국방혁신의 중심도시로 도약하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.시는 사관학교가 조성되면 생도 2940명과 교수 338명, 지원인력 2687명 등 6000여 명이 대전으로 유입돼 지역 경제 활성화와 정주 인구 증가에 도움이 될 것으로 전망했다. 이에 따라 세계 최고 수준의 국방교육 기관이 조성될 수 있도록 국방부와 협력체계를 구축해 교육·연구·산업·주거가 연계된 행정적 지원에 나서기로 했다. 자운대 주변으로 첨단 과학기술 연구소가 인접해 있어 인공지능(AI)·스마트 무기 체계 등 과학기술을 접목한 국방 클러스터로서의 잠재력도 평가받는다. 시는 시설을 집약·현대화하고 유휴 부지를 개발하는 ‘자운대 공간 재창조 사업’과 연계해 기존 공간 개발 중심에서 국방교육과 AI 중심의 국가전략사업을 추진하기로 했다. 허 시장은 앞서 7일 국회를 찾아 여야 지도부와 상임위원장 등을 면담한 자리에서 자운대 공간 재창조 지원을 요청한 바 있다.더불어민주당 대전시당은 “사관학교 창설로 대전은 과학 수도의 위상에 ‘국방’이라는 강력한 엔진을 장착하게 됐다”면서 “자운대는 장교 임관부터 중견 지휘관 교육까지 명실상부한 국가 군사교육의 심장부로 거듭나게 됐다”고 평가했다.자운대는 유성구 자운동을 중심으로 추목동과 신봉동 일대 약 660만㎡ 규모로, 군사 교육·훈련 시설이다. 영관급 교육기관인 육군·공군·해군대학과 육군교육사령부를 비롯해 20개 넘는 부대와 시설이 들어섰고 3군 본부가 위치한 계룡대와 약 25㎞ 떨어져 있다.