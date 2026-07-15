與, 27일 정무위서 홈플러스 청문회…“끝까지 진상규명”

16일 정무위 열고 증인 채택·일정 의결

국힘 보이콧에 “안 들어오면 우리끼리”

MBK, 메리츠 상대로 책임 규명 전망

회생절차 폐지 즉시항고 기한 닷새 남아

기한까지 운영자금 확보 방안 제출 관건

이미지 확대 홈플러스가 유지 비용 부족으로 대형마트 영업을 임시 중단한 13일 서울 시내에 한 점포 입구가 카트로 막혀 있다. 2026.7.13 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 홈플러스가 유지 비용 부족으로 대형마트 영업을 임시 중단한 13일 서울 시내에 한 점포 입구가 카트로 막혀 있다. 2026.7.13 도준석 전문기자

세줄 요약 더불어민주당이 파산 위기에 놓인 홈플러스 사태를 두고 오는 27일 국회 정무위 청문회를 연다. MBK파트너스와 메리츠금융그룹의 책임 회피를 문제 삼으며 진상규명과 책임자 처벌, 노동자 생존권 보호와 지역경제 지원까지 추진하겠다고 밝혔다. 홈플러스 사태 청문회 27일 정무위 개최

MBK파트너스·메리츠 책임 회피 비판

노동자 생존권·지역경제 보호 강조

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더불어민주당은 파산 위기에 몰린 홈플러스 사태에 대한 청문회를 오는 27일 열기로 했다.한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 15일 최고위원회의에서 “홈플러스 사태 청문회를 추진하겠다”며 “이번 사태는 단순히 하나의 회사가 파산하는 것에 그치지 않는다”고 밝혔다.한 대행은 “(홈플러스) 파산 절차가 코앞으로 다가왔음에도 불구하고 (최대 주주) MBK파트너스와 (최대 채권자인) 메리츠 금융그룹은 여전히 소극적인 태도로 책임 회피에만 골몰하고 있다”며 “민주당은 진상규명과 책임자 처벌, 나아가 노동자의 생존권 사수와 관련 업체 지원, 지역경제 보호에도 끝까지 노력을 다하겠다”고 강조했다.강준현 수석대변인은 최고위 직후 기자들과 만나 “내일(16일) 정무위가 전체회의를 열어 증인 채택, 청문회 일정을 의결하기로 했다”고 말했다. 국민의힘이 국회 일정을 보이콧 하는 것과 관련해 “국민의힘이 들어오지 않으면 저희끼리 추진할 것”이라고 했다.청문회 대상은 MBK파트너스와 메리츠 금융그룹 등으로 책임 소재 규명이 집중적으로 이뤄질 전망이다.앞서 홈플러스는 지난 13일 운영자금 고갈에 따른 매장 유지 비용 부족을 이유로 대형마트 영업을 임시 중단했다. 법원의 회생절차 폐지에 대한 즉시항고 기한은 오는 20일로 기한 내 운영자금 확보 방안을 제출할 수 있을지가 관건이다.