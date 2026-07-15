강경화 “쿠팡 이슈, 생각보다 오래 가…한미 협의 계속”

세줄 요약 강경화 주미대사는 일시 귀국해 쿠팡 사태를 둘러싼 미국의 압박이 생각보다 오래가는 이슈라고 말했다. 그는 한미 공동설명자료와 양 정상 합의 사안의 진전을 위해 다양한 레벨의 협의를 이어가고 있다고 설명했다. 3500억 달러 규모의 대미 투자 논의도 계속될 전망이다. 쿠팡 사태, 미국 압박 장기화 언급

한미 공동설명자료 진전 협의 지속

대미 투자 이행 논의도 병행 전망

이미지 확대 취재진 질문에 답하는 강경화 주미대사 조현 외교부 장관의 지시에 따라 일시귀국한 강경화 주미대사가 15일 조 장관과의 면담을 위해 서울 종로구 외교부 청사로 들어가며 취재진의 질문에 답하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 취재진 질문에 답하는 강경화 주미대사 조현 외교부 장관의 지시에 따라 일시귀국한 강경화 주미대사가 15일 조 장관과의 면담을 위해 서울 종로구 외교부 청사로 들어가며 취재진의 질문에 답하고 있다.

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한미 현안을 협의하기 위해 일시 귀국한 강경화 주미대사가 최근 쿠팡 사태를 둘러싼 미국의 압박과 관련해 “생각했던 것보다 훨씬 오래가는 이슈”라고 밝혔다.강 대사는 이날 외교부 청사에서 취재진과 만나 관련 질문에 “그 이슈는 이슈대로 관리하면서 또 저희 조인트 팩트시트(공동설명자료), 양 정상께서 합의한 여러 가지 사안들에 대해 좀 진전을 만들기 위해 다양한 레벨에서 다양한 이슈들로 협의를 계속하고 있다”고 말했다.강 대사는 조현 외교부 장관의 지시에 따라 이날 일시 귀국했다. 강 대사는 19일까지 한미관계 전반에 대해 유관 부처들과 협의할 예정이다.특히 최근 불거진 쿠팡 문제 대응 방안을 논의할 것으로 보인다. 미 하원 법제사법위원회는 최근 한국이 미국 기업을 차별한다고 주장하는 내용의 보고서를 냈다. 이어 백악관 당국자가 “이재명 정부는 쿠팡을 콕 찍고 있다”고 발언하기도 하는 등 쿠팡 이슈가 한미관계에 영향을 미치는 모습이다.강 대사는 “한미 간에는 워낙 관계가 촘촘해서 이슈도 많이 있다”며 “아무래도 워싱턴 DC에 있는 사람하고 또 본부에 있는 분들하고 현장감이 다르니까 본부의 생각을 제가 듣고 또 현장에 가면 제가 좀 전해 드리기 위해서 들어온 것”이라고 설명했다.3500억 달러(약 523조원) 규모의 대미 투자 논의도 논의될 전망이다. 최근 미측은 한국의 대미 투자 약속 이행이 더디다는 불만을 여러 차례 제기한 것으로 전해졌다.강 대사는 “우리 산업통상부와 미 상무부가 계속 협의를 이어나가고 있다”며 “저희는 아무래도 상업적 합리성을 충족하는 그런 프로젝트를 발굴하려고 하다 보니까 조금 더 논의가 있어야 되는 게 아닌가 싶다”고 말했다.