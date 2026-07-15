장동혁 “한동훈, ‘이재명 악수’만…추경호 사지로 몰고 무슨 복당”

장동혁, ‘계엄의 밤’ 한동훈 주장 반박

“안철수 증언 부정, 추경호 내란 공범 원하나”

“당을 내란정당으로 해산 바라며 복당 거론”

“복당 명분 상실, 내부 저격수가 뺄셈 정치”

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 추경호 대구시장이 15일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 1심 속행 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 추경호 대구시장이 15일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 1심 속행 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표가 한동훈 의원을 향해 계엄 당시 이재명 대표와 악수한 것 외에 한 일이 없다며 복당 명분이 없다고 비판했다. 또 한 의원이 추경호 전 원내대표와 당을 사지로 몰아넣고 자신만 계엄 해제를 주도한 사람처럼 말한다고 지적했다. 한동훈 복당 논리 두고 장동혁 정면 비판

계엄 해제·탄핵 주도 주장에 명분 없다고 반박

추경호 책임 공방과 당내 갈등 재점화

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장동혁 국민의힘 대표가 15일 한동훈 의원을 향해 “(12·3 비상계엄 당시) 본회의장에 들어와 이재명 (민주당) 대표와 악수한 것밖에 없다”며 “자신은 계엄을 막고 탄핵을 주도한 사람으로 남고, 추경호 대구시장과 국민의힘은 사지로 몰아넣고 갑자기 국민의힘에 복당하겠다는 게 도대체 무슨 논리냐”라고 지적했다.장 대표는 이날 펜앤드마이크 유튜브에 출연해 한 의원을 향해 “국민의힘과 추경호 전 원내대표를 사지로 몰아넣고 자신은 ‘계엄 해제를 주도한 사람’이라고 한다”며 “하지만 본인은 표결 권한도 없는 사람이었고, 본회의장에 들어와 이재명 (당시 민주당) 대표와 악수한 것밖에 없다”고 말했다. 그러면서 “이제 와서 복당하겠다는 것이 무슨 논리이고 무슨 명분이냐”고 반문했다.장 대표는 “(계엄이 있던) 12월 3일 밤과 4일 새벽에 어떤 일이 있었는지는 내가 가장 잘 아는 사람 중 한 명”이라며 당시 상황을 설명했다. 장 대표는 계엄 당시 한 의원의 최측근으로 국민의힘 최고위원을 맡고 있었다.장 대표는 “여의도 인근에서 식사하다가 의원총회 소집 문자를 받고 이동했고, 최고위원회의 장소가 당사로 바뀌면서 당사에서 한동훈 당시 대표를 만나 함께 국회 본청으로 이동했다. 의총 논의와 표결까지 모두 함께했다”고 했다.한 의원과 친한(친한동훈)계의 추 전 원내대표가 계엄 해제 표결을 방해했다는 주장에 대해서는 “추 전 원내대표는 의원총회에서 당시 사실관계를 충분히 설명했고, 언론에도 시간대별 경과가 보도됐다”며 “내가 경험한 내용과 완전히 일치해 굳이 언급하지 않았다. 특검이 어떻게든 기소할 것을 알고 있었다”고 했다.장 대표는 “당시 당의 투톱은 한동훈 대표와 추경호 원내대표였다”며 “사건이 이렇게 흘러간 것은 한 전 대표가 추 전 원내대표가 표결을 막았던 것처럼 주장했기 때문인데 한 전 대표가 ‘당사로 먼저 가자고 한 것은 접니다’라고 딱 한마디만 했더라면, 이 사건은 전혀 다른 국면으로 갔을 것”이라고 지적했다.이어 “안 의원의 법정 증언 후에도 계속 틀렸다고 하면 추 전 원내대표가 내란죄 공범으로 처벌받으라는 것인가”라며 “그게 어떤 의미를 갖는지 알지 않나. 국민의힘을 내란정당으로 만들어서 해산시키길 바라는 것인가”라고 지적했다. 특히 “이제 한 전 대표의 복당에 대해 언급할 만한 명분이 상실됐다. 그 어떤 기반도 이제는 남아 있지 않다”고 일축했다.그러면서 “사람 한 명을 데려오는 것이 중요한 것이 아니라 당의 힘과 에너지가 커져야 통합”이라며 “우리 편을 향해 총을 쏘는 저격수라면 숫자가 늘어나도 뺄셈 정치”라고 덧붙였다.