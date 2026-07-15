송영길 “鄭, 李대통령 약간 깔보는 느낌…국가원수 존중 있어야”

鄭 ‘평택을 공천 후회’ 발언에 ‘낙태’ 비유

진행자 “비유가 좀 거시기하다” 반응

페북엔 ‘대한민국 버전업’ 4대 전략 제시

이미지 확대 송영길 더불어민주당 의원이 14일 국회에서 열린 의원 총회에 입장하고 있다. 2026.7.14 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 송영길 더불어민주당 의원이 14일 국회에서 열린 의원 총회에 입장하고 있다. 2026.7.14 연합뉴스

세줄 요약 송영길 의원이 당권 경쟁자인 정청래 전 대표를 향해 이재명 대통령을 약간 깔보는 느낌이 있다며 직격했다. 국가원수에 대한 존중이 있어야 한다고 주장했고, 평택을 공천 후회 발언과 조국 전 대표 공천 문제도 함께 거론했다. 송영길, 정청래 향해 대통령 존중 부족 지적

평택을 공천 후회 발언 두고 강한 공세

집권여당 체질 변화와 민생 중심 대전환 제안

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더불어민주당 당 대표 선거에 출마한 송영길 의원이 15일 당권 경쟁자인 정청래 전 대표를 향해 “이재명 대통령을 깔아 보는 느낌이 있다”고 직격했다.송 의원은 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “(정 전 대표가) 저나 이 대통령보다 먼저 국회의원이 됐으니까 뭔가 대통령을 약간 깔본다고 그럴까”라며 “자연인 이재명이 아닌 국가 원수에 대한 존중이 있어야 하는 것이 아닌가”라고 주장했다. 이어 “정통(정동영과 통하는 사람들) 모임을 할 때 (정 전 대표가 이 대통령보다) 더 높은 자리에 있었다”고 덧붙였다.정 전 대표는 2007년 대선 때 정동영 당시 대통합민주신당(더불어민주당의 전신) 후보(현 통일부 장관)를 지지하는 그룹 ‘정통’에서 이 대통령과 함께 활동한 바 있다.전날 정 전 대표의 ‘평택을 공천 후회’ 발언을 두고는 “자기 아들한테 ‘내가 너 낙태했어야 하는데 낳았다’는 것과 똑같다”며 공세 수위를 높였다. 이에 진행자가 “비유가 좀 거시기하다”고 반응했다.송 의원은 또 “조국 전 대표를 설득해서 (평택을이 아닌) 부산으로 나가게 했어야 했다”며 “부산으로 나갔으면 우리가 공천을 안 할 수도 있고 하더라도 단일화해서 싸우면 전체 세력의 분열이 안 됐을 거 아닌가”라고 말했다.한편 송 의원은 페이스북에 ‘대한민국 버전업, 중앙으로의 대진격을 제안합니다’라는 제목의 글을 올리고 “집권여당의 체질 변화를 제안한다”며 “중앙으로의 대진격, 대한민국을 ‘버전업’ 합시다”라고 밝혔다.그러면서 ▲글로벌 개방형 통상국가로의 정책 대전환 ▲기후변화 정책 ▲청년 세대의 기회 사다리·주거혁명 ▲경제적 양극화 해결 등 네 가지 국가 전략을 제시하며 “소외된 사람들을 가장 우선적으로 챙기는 ‘민생 중심의 대진격’을 통해 대한민국 전역에 희망의 생태계를 복원해야 한다”고 강조했다.