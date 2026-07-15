안철수 “한동훈, 창당 때 ‘여의도 렉카’들 빼고 하길”

‘복당 불가’ 이어 친한 스피커들 맹폭

“기자회견 후 대리인 자처 행태 가관”

“허구의 망상에 몰두하는 가벼운 처신들”

“친한 ‘한(恨)’이 한동훈 무너뜨릴 것”

이미지 확대 한동훈 무소속 의원(왼쪽)과 안철수 국민의힘 의원. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한동훈 무소속 의원(왼쪽)과 안철수 국민의힘 의원. 연합뉴스

세줄 요약 안철수 의원이 한동훈 의원의 창당 가능성을 거론하며 친한계 ‘여의도 렉카’들을 배제하라고 권고했다. 그는 한 의원을 둘러싼 대리 발언, 인신공격, 중상모략, 허위사실 유포를 강하게 비판하며, 그런 인물들이 곁에 있으면 한 의원에게도 해가 될 수 있다고 경고했다. 안철수, 한동훈 창당 시 친한계 렉카 배제 권고

대리 발언·인신공격·허위사실 유포 강한 비판

지지층 이탈과 정치적 타격 가능성 경고

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안철수 국민의힘 의원은 15일 국민의힘 복당을 시도 중인 한동훈 무소속 의원을 향해 “창당할 때 친한(친한동훈)계 여의도 렉카들은 배제하길 바란다”고 했다. 안 의원이 ‘한동훈 복당 불가’ 입장을 밝힌 후 일제히 반발하고 나선 이른바 ‘한동훈 친위 스피커’들을 겨냥한 것이다.안 의원은 이날 페이스북에 “한 의원께서 창당하신다면 친한계 ‘여의도 렉카’들은 배제하시길 권한다”며 “저는 기자회견을 마친 후 차분히 상황을 지켜보았다. 아니나 다를까, 한 의원의 대리인을 자처하며 발설하는 ‘입’들의 행태가 가관이었다”고 썼다.이어 “본질은 제 법정 증언인데 사실과 증거가 확실하니, 엉뚱한 마타도어에 열을 올리고 있었다”며 “같은 당적을 가지고 있음에도, 당 밖의 사람을 위해 인신공격과 중상모략을 퍼붓는 것은 물론, 공상에 낚여 ‘누가 기자회견을 시켰다’는 식의 소설까지 쓰는 모습은 애잔하기까지 하다”고 했다.안 의원은 “저와 함께 일하다가 지금은 가열차게 한 의원을 옹호하는 비천한 사람도 있고, 오전에는 저를 비판하다 오후에는 한 의원을 비난하는 기회주의자도 보였다”며 “하물며 언론인 중에도 허위사실에 합세하여 저를 비방하고 친한계를 자처하는 분도 있었다”고 지적했다.안 의원은 “누가 진실을 말했는지에 대한 정론이 아니라, 허구의 망상에 몰두하는 가벼운 처신들”이라며 “저는 한 의원의 창당을 응원한다고 말씀드렸다. 그러나 진심 어린 충고를 하나 드리자면, 이러한 사람들은 떨쳐내시기 바란다”고 했다.특히 안 의원은 “한 의원을 지지하다가도 이러한 렉카들 때문에 진저리를 치고 멀어진 사람들을 많이 보았다”며 “저런 비루한 여의도 렉카질은 언젠가 한 의원을 사지로 몰아갈 수 있다. ‘친한’을 떠드는 렉카들이 한 의원 곁에 계속 포진해 있는 한, 그들에게 물리고 할퀴어진 분들의 ‘한(恨)’이 ‘한(동훈)’을 무너뜨릴 것”이라고 경고했다.