與한민수, 최고위원 출마…“통합·개혁·승리의 밀알”

“선거 후 뭉치려면 통합 리더십 필요”

세대통합위원회, 주거환경개선위 공약

친청계 분류에 “친명이자 친청 후보”

이미지 확대 한민수 더불어민주당 의원이 14일 국회 소통관에서 8·17 더불어민주당 전당대회 최고위원 선거 출마를 선언하고 있다. 2026.7.14 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한민수 더불어민주당 의원이 14일 국회 소통관에서 8·17 더불어민주당 전당대회 최고위원 선거 출마를 선언하고 있다. 2026.7.14 연합뉴스

세줄 요약 한민수 더불어민주당 의원이 8·17 전당대회 최고위원 선거 출마를 선언했다. 그는 이재명 정부의 성공이 대한민국의 성공이라며 통합과 개혁, 승리를 이끌 최고위원이 되겠다고 밝혔다. 당원 소통 강화와 세대통합위원회 신설도 약속했다. 최고위원 출마 선언, 이재명 정부 성공 강조

당 통합·개혁·승리의 리더십 필요성 제기

당원 소통 강화와 세대통합위 신설 공약

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한민수 더불어민주당 의원은 14일 8·17 전당대회 최고위원 선거에 출사표를 던지며 “통합과 개혁과 승리의 밀알로 쓰임받는 최고위원이 되겠다”고 포부를 밝혔다.한 의원은 이날 국회 소통관에서 열린 출마 회견에서 “이재명 정부가 성공해야 대한민국이 성공할 수 있다”며 “첫째도, 둘째도, 셋째도 이재명 정부의 성공이 한민수의 지상과제”라고 했다.한 의원은 이어 “경쟁할 때 경쟁하더라도 오직 이재명 정부의 성공을 위해 뛰겠다”며 “선거가 끝나고 하나로 뭉치려면 통합의 리더십을 가진 최고위원이 필요하다. 제가 그 적임자”라고 말했다.한 의원은 당 내부적으로는 민주개혁진영의 통합을 이루고 외부적으로는 이 대통령의 실용 노선을 뒷받침하며 당의 외연을 확대하겠다는 구상도 내비쳤다. 모바일·온라인 당원 소통 플랫폼 강화, 주요 정책과 현안 결정 과정 관련 당원 투표 상시화 등도 계획도 제시했다.특히 세대별 의견을 듣기 위해 당내 ‘세대통합위원회’를 신설하겠다고 했다. 또 주거 문제 해결을 위한 당내 주거복지특별위원회를 ‘주거환경개선위원회’로 승격·상설화하겠다는 공약도 내걸었다.한 의원은 자신이 친청(친정청래)계 인사로 분류되는 것과 관련해 “일각에서 누구는 친이재명, 누구는 친정청래라며 우리를 나누고 있다”며 “그분들 기준이라면 저는 친명이자 친청 후보”라고 했다.