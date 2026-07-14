이 대통령 “촉법소년 연령 낮춰야…국민의견 좀 더 수렴하자”

“촉법소년 처벌 안 된다는 건 오해”

성평등가족부 공론화 결과 발표

강력 범죄 한해 만 14세→13세 미만

이미지 확대 이재명 대통령, 국무회의 발언 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.7.14/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 국무회의 발언 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.7.14/뉴스1

세줄 요약 이 대통령이 촉법소년 연령기준 하향 필요성을 언급했다. 성평등가족부 공론화 결과를 보고받고도 즉시 결론을 내리지 않았으며, 부분 하향과 전면 하향을 놓고 추가 토론과 국민 의견 수렴을 거치자고 했다. 처벌 오해도 바로잡았다. 촉법소년 연령 하향 필요성 제기

부분·전면 조정안 두고 추가 토론 제안

국민 의견 수렴 뒤 최종 판단 방침

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이재명 대통령은 14일 촉법소년(형사미성년자) 연령기준에 대해 “낮추긴 낮춰야 한다”며 “다음에 토론을 해보고 국민 의견을 수렴해보자”고 제안했다.이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 주재하고 원민경 성평등가족부 장관으로부터 촉법소년 연령기준에 관한 숙의 토론회 결과를 보고받고 이같이 말했다.촉법소년은 형사처벌 대신 보호처분을 받는 소년으로 현행 연령기준은 만 10세 이상 14세 미만인데 소년 범죄가 늘어나면서 연령을 하향해야한다는 의견이 나오고 있다. 이에 성평등가족부가 두 차례 공론화를 진행한 결과 촉법소년 연령기준은 강력·중대·반복 범죄에 한해 만 14세 미만에서 13세 미만으로 낮추고 범죄예방을 위한 보호처분 제도 개선을 함께 추진해야 한다고 결론을 냈다.이러한 결과에 이 대통령은 “그건 너무 미약하지 않으냐는 생각이 든다”며 “전 세계적으로 12세 (미만으로) 하는 경우도 꽤 많지 않나”라고 물었다. 또 “현재도 촉법소년이 처벌되지 않는 건 아니다. 다만 소년원 송치가 2년이 최대다. 만약 촉법소년 나이를 낮추면 중대 범죄자인 경우 15년까지 선고는 가능해진다”며 “처벌이 안 된다는 건 우리 국민의 오해가 맞는 것 같다”고 말했다.이 대통령은 촉법소년 연령 하향 여부에 대해 이날 결정하지 말고 좀 더 의견을 모으자고 했다. 이 대통령은 “(연령을) 부분 낮출 것인지 전면 낮출지, 모두 낮출 것인지 1~2년 낮출지 다음에 토론을 해보고 국민 의견을 수렴해보자”고 했다.