진통 끝에 與 전당대회에 ‘선호투표’ 도입…청년최고 부결

선호투표제 도입 위한 당규 개정 추진

당무위에서 가결되면 8·17 전대 적용

청년최고위원 선출은 표결에서 부결돼

이미지 확대 박지원(왼쪽부터), 박규환, 문정복 더불어민주당 최고위원이 14일 서회에서 열린 비공개 최고위원회 관련 입장을 밝히고 있다. 2026.7.14 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 박지원(왼쪽부터), 박규환, 문정복 더불어민주당 최고위원이 14일 서회에서 열린 비공개 최고위원회 관련 입장을 밝히고 있다. 2026.7.14 뉴스1

세줄 요약 민주당 지도부가 8·17 전당대회 당대표 선출 방식에 선호투표제를 넣기 위한 당규 개정을 추진했다. 당무위 의결이 되면 이번 전대에서 당일 차기 당대표가 결정될 전망이다. 청년 최고위원 분리 선출안은 표결에서 부결됐다. 8·17 전대 당대표 선호투표제 도입 추진

당규 개정안 당무위 의결 시 당일 선출 전망

청년 최고위원 분리 선출안 표결 부결

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더불어민주당 지도부는 8·17 전당대회 당대표 선출 방식에 선호투표제를 도입하기 위한 당규 개정을 추진하기로 했다.강준현 수석대변인은 14일 비공개 최고위원회의 직후, 당규 개정안과 관련해 “결선투표 실시 방법으로 선호투표와 결선투표를 할 수 있음을 명문화했다”고 밝혔다.민주당은 이날 오후 당무위원회를 열고 개정안 의결을 시도한다. 개정안이 가결되면 이번 전대에선 선호투표제가 도입돼 당일 차기 당대표가 결정될 전망이다.당규 개정을 추진하기로 한 건 선호투표제가 당 규정에 위배된다며 도입에 반대하는 친청(친정청래)계를 설득하기 위한 절차로 풀이된다. 친청계 박규환 최고위원은 “파국만큼은 막아야겠기에 결단하지 않을 수 없었다”며 “천길 낭떠러지에 직면한 당을 살리기 위해 어쩔 수 없이 우리의 소신을 잠시 내려놓는다”고 말했다. 다만 이성윤 최고위원은 “도저히 용납할 수 없다”며 “이 상태에서 최고위원직을 수행하기 어렵다고 보고 오늘부로 최고위원직을 내려놓겠다”고 말했다.선출직 최고위원 5명 중 1명을 청년 몫으로 분리해 별도로 선출하는 ‘청년 최고위원’ 제도 도입의 건은 표결 결과 부결됐다.