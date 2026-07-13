메가프로젝트 속도 내는 당정 “전력 계획 변경될 수밖에”

2026 하반기 경제성장전략 당정협의회

“메가특구법 올해 연말까지 처리할 것”

“신규 원전 건설도 배제하지 않는다”

이미지 확대 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 등이 참석한 가운데 13일 국회 의원회관에서 2026 하반기 경제성장전략 당정협의가 열리고 있다. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 등이 참석한 가운데 13일 국회 의원회관에서 2026 하반기 경제성장전략 당정협의가 열리고 있다. 안주영 전문기자

더불어민주당과 정부는 하반기 3대 메가프로젝트(반도체·데이터센터·피지컬AI)를 속도감 있게 추진하는 데 역량을 집중하기로 했다.

세줄 요약 민주당과 정부가 하반기 반도체·데이터센터·피지컬AI 3대 메가프로젝트를 속도감 있게 추진하기로 했다. 전력 수요 증가에 따라 12차 전력수급기본계획은 수정이 불가피하다고 했고, 재생에너지·ESS와 신규 원전 가능성도 함께 검토했다. 부동산 공급 확대와 노후소득 보장 강화도 논의했다. 반도체·데이터센터·피지컬AI 메가프로젝트 추진

전력수급기본계획 수정과 원전 검토 필요

부동산 공급 확대와 연금체계 강화 논의

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한정애 민주당 정책위의장은 13일 국회에서 열린 ‘하반기 경제성장전략 당정협의’ 직후 브리핑에서 “3대 메가프로젝트를 추진하고 5극 3특(5개 초광역권·3개 특별자치도) 권역별 성장 엔진을 선정해 지방경제 성장 동력을 구축하는 데 힘을 모으기로 했다”고 말했다.구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 중동 전쟁 이후의 경제 전략, 잠재 성장률 반등을 위한 경제 전략, 양극화 등 구조적 문제 대응을 위한 경제 전략 등 3대 분야 6대 과제를 중심으로 하반기 경제성장 전략을 짜겠다고 했다.한 의장은 메가프로젝트에 소요되는 전력 문제와 관련해선 “12차 전력수급기본계획이 만들어진 상태에서 메가프로젝트가 발표돼 해당 계획이 변경될 수밖에 없다”며 “(정부가) 수정해서 보고하겠다고 했다”고 밝혔다.한 의장은 또 “재생에너지와 에너지저장장치(ESS)로 안정적으로 공급할 수 있는 전기의 양이 얼마인지 카운트하고 나머지를 보완하는 방식이기 때문에 김성환 기후에너지환경부 장관도 신규 원전 (건설을) 배제하지 않겠다고 한다”고 했다.민주당은 부동산 문제와 관련해선 공급 확대를 통한 주거 안정 필요성도 강조했다. 한 의장은 “(이재명 대통령이 23일 주재하는) 부동산 대토론회가 끝나면 세제 개편안을 포함해 (정부가) 국회에 제출할 예정”이라고 했다. 이어 “그것들이 나올 때 공급과 관련한 대응 등이 같이 발표될 가능성을 배제하지 않는다”며 “청년층과 생애 첫 주택을 마련하는 가구에 대한 적극적인 대책을 요청한 바 있다”고 덧붙였다.민주당은 노후소득 보장체계 개편 방안 마련을 주문했고, 이에 정부는 기초연금, 국민연금, 퇴직연금, 주택연금 등 체제를 다층적으로 강화하기로 했다.