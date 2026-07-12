허종식 “청라돔 개장 차질 우려”…오수관로 공사 지연

“추가 공사비 확보 못 해 미착공”

세줄 요약 허종식 의원은 청라돔과 스타필드 청라의 임시 오수관로 공사가 시작되지 못해 2028년 개장 일정에 영향이 생길 수 있다고 지적했다. 공사비가 40억원에서 80억원으로 늘었지만 추가 재원 확보가 안 돼 착공도 미뤄졌다고 밝혔다. 오수관로 공사 지연으로 개장 일정 차질 우려

공사비 증가와 추가 재원 미확보로 착공 지연

허종식, 인천시의 원인 규명과 책임 촉구

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인천 청라국제도시에 들어서는 청라돔과 스타필드 청라가 오수관로 공사 지연으로 2028년 개장 일정에 차질을 빚을 수 있다는 주장이 제기됐다.12일 허종식 더불어민주당 의원이 신세계프라퍼티로부터 제출받은 자료에 따르면, 청라돔과 스타필드 청라는 2027년 12월 준공을 목표로 사업이 진행되고 있다.하지만 공촌하수처리시설 용량 부족에 따라 발생하는 오수를 가좌하수처리장으로 보내기 위한 임시 오수관로 공사가 시작되지 못하면서 전체 사업 일정에도 영향을 줄 수 있다는 지적이다.당초 관로 공사비는 약 40억원으로 예상됐지만 설계 과정에서 80억원 수준으로 늘어났다. 신세계 측은 하수처리시설 부담금을 활용하기로 인천경제청과 협의했지만, 추가 공사비가 확보되지 않으면서 당초 이달 예정됐던 착공도 이뤄지지 않았다고 허 의원은 밝혔다.청라돔은 2027년 말 준공 후 시운전을 거쳐 2028년 프로야구 개막에 맞춰 SSG 랜더스의 새 홈구장으로 활용될 예정이다. 허 의원은 관로 공사가 더 늦어질 경우 개장 일정은 물론 공연장 운영 계획에도 차질이 생길 수 있다고 주장했다.허 의원은 “추가 공사비 문제를 해결하지 못해 사업이 지연되는 것은 납득하기 어렵다”며 “인천시는 원인을 규명하고 책임 소재를 명확히 해야 한다”고 말했다.반면 영종도 한상드림아일랜드에 추진 중인 SSG 랜더스 2군 야구장과 복합문화시설은 부지 관련 문제가 정리되면서 사업이 정상적으로 진행되고 있다고 허 의원은 설명했다.