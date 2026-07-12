‘친명’ 박성준, 최고위원 출마…“맨앞에서 이재명 정부 지킬 사람은 나”

“청년최고위원·2030 정책위로 양 날래”

“9부 능선 넘은 검찰개혁, 전대 전 완성”

대변인·원내운영수석·국조특위 간사 지내

이미지 확대 박성준 더불어민주당 의원이 12일 국회 소통관에서 8·17 더불어민주당 전당대회 최고위원 선거 출마 기자회견을 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 박성준 더불어민주당 의원이 12일 국회 소통관에서 8·17 더불어민주당 전당대회 최고위원 선거 출마 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

박 의원은 이날 국회 소통관에서 출마 회견을 열고 “이번 전당대회는 이재명 정부 성공을 위한 전환점으로 만들어야 한다”면서 “맨앞에서 이재명 정부를 지킬 사람이 바로 저 박성준”이라고 말했다.

“검찰개혁은 이제 9부 능선을 넘었다”며 “전당대회 전 검찰개혁을 마무리하고 사법개혁도 함께 완수해 조희대 대법원 시대를 끝내야 한다”고 밝혔다.

‘조작기소 특검법’ 처리와 관련해선 “윤석열 정권의 조작기소 민낯이 드러났다. 단죄할 건 단죄하고 (책임을) 물어야 한다고 생각한다”며 “시기는 원내지도부가 정하지 않겠느냐. 전대 전에 원내지도부에서 추진했으면 좋겠다는 바람”이라고 말했다.

박 의원은 ‘윤석열 정치검찰 조작기소 국조특위’ 민주당 간사를 맡아 특검법 발의를 주도했다.

이미지 확대 인사하는 박성준 ‘민주당 최고위원 출마’ 박성준 더불어민주당 의원이 12일 국회 소통관에서 열린 최고위원 출마 기자회견에서 인사하고 있다. 2026.7.12 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 인사하는 박성준 ‘민주당 최고위원 출마’ 박성준 더불어민주당 의원이 12일 국회 소통관에서 열린 최고위원 출마 기자회견에서 인사하고 있다. 2026.7.12 뉴스1

특히 2030 공약과 관련해선

‘2030 경청투어 정례화’, 2030 세대로 구성된 ‘2030 정책위’ 신설

을 내놓았다. 박 의원은 ‘2030 정책위를 상설기구로 운영할 지’를 묻는 기자 질문에 “2030 청년 정책 뿐 아니라 전략을 만드는 공간이 필요하다”며 “단순히

청년최고위원 한 명으로는 안 되고 (2030) 정책위로 양 날개로 만들어 민심을 되찾은 기반

을 다지겠다”고 했다.

“정 대표 체제와 지금 최고위 체제를 보면 당이 뭘 해야 하는가의 방향과 어떤 일을 해야 하는가에 대한 명확한 제시가 없다”고 직격했다.

그러면서 “차기 2기 지도부 체제는 당이 가야 할 길에 대한 명확한 제시뿐 아니라 당정청 원팀을 통해 실적, 성과, 업적을 만드는 지략가형 지도부가 돼야 한다”고 했다.

세줄 요약 친명 박성준 더불어민주당 의원이 8·17 전당대회 최고위원 선거 출마를 선언했다. 그는 이재명 정부 성공의 전환점이 이번 전대라며 맨앞에서 정부를 지킬 사람은 자신이라고 강조했다. 검찰개혁과 사법개혁 완수, 조작기소 특검법 추진도 내세웠다. 8·17 전대 최고위원 출마 선언

이재명 정부 수호·검찰개혁 완수 강조

2030 경청투어·정책위 신설 공약

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‘친명’(친이재명)계 박성준 더불어민주당 의원이 12일 8·17 전당대회 최고위원 선거에 도전장을 냈다.박 의원은 또박 의원은 기존 정청래 지도부에 대해서도 “리더십을 잃었다고 본다”며박 의원 등 친명계 인사들의 최고위원 출사표가 계속 이어지는 가운데 최민희·이성윤·한민수 의원 등 ‘친청’(친정청래)계 의원들은 정 전 대표의 공식 출마 선언 이후 본격적으로 나설 것으로 전망된다.