오세훈 “부동산 토론회, ‘누구에게 세금 더 부담시킬 것인가’ 논의 자리 될까 우려”

세줄 요약 오세훈 서울시장은 이재명 대통령이 주재할 부동산 국민대토론회가 세금 부담 논의로 흐르지 말고 국민 고통 해소에 초점을 맞춰야 한다고 말했다. 그는 수도권의 매매가·전세·월세가 함께 오르는 상황에서 신속한 공급, 정비사업 활성화, 전월세 시장 정상화를 핵심 의제로 제시했다. 토론회 핵심, 국민 고통 해소와 공급 확대

세금 논쟁보다 전월세 안정 우선 제기

정비사업 활성화와 실효성 있는 대책 촉구

이미지 확대 오세훈 서울시장이 지난 10일 서울 중랑구 상봉먹자골목에서 열린 ‘별이 빛나는 상봉의 밤’ 야간골목축제를 찾아 축사를 하고 있다.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 서울시장이 지난 10일 서울 중랑구 상봉먹자골목에서 열린 ‘별이 빛나는 상봉의 밤’ 야간골목축제를 찾아 축사를 하고 있다.

서울시 제공

부동산 정책 국민대토론회, 핵심 의제는 공급과 전월세 안정이어야 합니다’라는 제목의 글을 올려

“대토론회가 또다시 ‘누구에게 세금을 더 부담시킬 것인가’에 논의가 집중되는 자리가 되지는 않을까 하는 우려도 든다”고

밝혔다. 이 대통령은 오는

23일 공급과 금융, 세제 등 부동산 정책에 대한 국민 대토론회를 주재할 계획이다.

지금 서울을 비롯한 수도권은 매매가는 물론 전세와 월세까지 함께 오르는 이른바 ‘트리플 상승’이 이어지고 있다”

고 지적했다.

신속한 공급을 위한 가장 실효성 있는 대책은 무엇인가’를 제시하며 “

국민이 원하는 것은 숫자로만 제시되는 공급계획이 아니라, 시장이 공급 확대를 확신할 수 있는 실효성 있는 정책”이라고 강조했다.

재건축·재개발은 집을 새로 더 많이 지을 수 있는 가장 확실한 공급 대책이다. 그렇기에 정비사업이 제때 추진되지 못하면 신규 주택 공급은 막히고, 기존 주택시장에만 수요가 몰릴 수밖에 없다”며

‘정비사업을 어떻게 활성화할 것인가’를 두 번째 의제로 언급했다.

청년과 신혼부부, 서민들에게 가장 시급한 문제는 당장 안정적으로 들어가 살 집이다. 전세 매물은 줄어들고 월세 부담은 갈수록 커지는 현실을 어떻게 해결할 것인지 역시 이번 토론회에서 반드시 논의되어야 한다”고 덧붙였다.

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오세훈 서울시장은 12일 이재명 대통령과 정부의 부동산 정책 국민대토론회를 두고 “토론회에서 가장 먼저 던져야 할 질문, ‘국민의 고통을 어떻게 해결할 것인가’여야 한다”고 말했다.오 시장은 이날 페이스북에 ‘오 시장은 “대토론회는 무엇보다 국민들이 피부로 겪고 있는 현장의 어려움을 가장 먼저, 가장 비중 있게 다루는 자리가 되어야 한다”며 “이어 토론회에서 먼저 다뤄야 하는 의제로 ‘그러면서 “마지막 의제로는 ‘전월세 시장을 어떻게 정상화할 것인가’를 제안하며 “