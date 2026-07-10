오세훈 “서울, 기회의 사다리 도시 되는 게 목표이자 꿈”

민선 9기 들어 네 번째 ‘청년 정책 행보’

이미지 확대 오세훈(가운데) 서울시장이 10일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2026 서울청년정책박람회’에 참석하고 있다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 오세훈(가운데) 서울시장이 10일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2026 서울청년정책박람회’에 참석하고 있다.

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세줄 요약 오세훈 서울시장은 서울청년정책박람회에서 청년이 부모 배경과 상관없이 같은 출발선에서 경쟁해야 한다고 말했다. 서울을 기회의 사다리 도시로 만들어 청년의 꿈이 도시 발전의 밑천이 되게 하겠다는 구상도 밝혔다. 청년, 서울서 같은 출발선 경쟁 강조

기회의 사다리 도시 비전 제시

부모 배경 따른 격차 해소 주장

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오세훈 서울시장이 10일 “청년이라면 서울에서 비슷하거나 동일한 조건에서 경쟁하면서 꿈을 펼쳐야 한다”고 말했다.오 시장은 이날 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2026 서울청년정책박람회’에서 시의 청년 정책 지원을 받았던 이들의 경험을 들었다. 민선 9기 들어 네 번째 청년 정책 행보다.그는 “제가 꿈꾸는 서울을 청년 정책과 관련해 요약해 말하면 한마디로 기회의 사다리 도시가 됐으면 하는 것”이라며 “누구라도 청년이라면 서울에서 비슷하거나 동일한 조건에서 경쟁하면서 꿈을 펼치고 그것이 시너지 효과로 이어져 서울의 발전과 미래를 밝게 만들어 가는 밑천이 될 수 있는 사회와 도시를 만드는 게 제 꿈”이라고 밝혔다.이어 “어떤 부모님을 만나느냐에 따라서 기회가 달라지는 도시, 나라, 사회는 바람직한 사회, 바람직한 나라가 아니라고 생각한다”며 “재산적인 격차나 부모님의 눈에 보이지 않는 지적 자산의 격차가 청년들의 미래에 결정적인 격차를 만들어내는 도시와 나라는 지양돼야 된다”고 강조했다.그러면서 “서울이 바로 여러분들이 동일한 조건 하에서 동일한 스타트 라인에서 함께 공평하게 출발할 수 있는 글로벌 도시가 됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.행사에는 오 시장, 김재섭·우재준·이소희 국민의힘 의원, 김병민 G3 서울 기획위원장, G3 서울 청년특별 분과 위원 등을 비롯해 청년들이 참석했다. 박람회는 11일까지 이틀간 진행된다.