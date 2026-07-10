국민의힘 “증시 카지노판…‘삼전하닉’ 레버리지 ETF 점검해야”

송언석 “ETF 투자 요건·증거금 제도 재검토”

박성훈 “ETF 도입 전반 국정조사 추진할 것”

이미지 확대 송언석 국민의힘 전 원내대표가 지난 5월 29일 오전 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 송언석 국민의힘 전 원내대표가 지난 5월 29일 오전 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 박성훈 국민의힘 수석대변인이 지난 2월 21일 국회 소통관에서 미 연방대법원의 상호관세 불법 판결에 대해 정부의 부실 대응을 비판하는 내용의 논평을 하고있다. . 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 박성훈 국민의힘 수석대변인이 지난 2월 21일 국회 소통관에서 미 연방대법원의 상호관세 불법 판결에 대해 정부의 부실 대응을 비판하는 내용의 논평을 하고있다. . 뉴스1

세줄 요약 국민의힘이 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF를 증시 왜곡과 개인 피해의 원인으로 지목했다. 송언석 전 원내대표는 자금 쏠림과 급등락을 키운다며 투자 요건, 증거금, 위험관리 체계의 전면 재검토를 요구했다. 단일종목 레버리지 ETF, 증시 변동성 확대 지적

송언석, 자금 쏠림·개인 피해 우려 제기

투자 요건·증거금·위험관리 재검토 촉구

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국민의힘이 극심한 증시 변동성의 원인으로 지목되는 삼성전자·SK하이닉스 단일 종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상품에 대해 “시한폭탄이 돌아가는 카지노판”이라며 정책 점검을 10일 촉구했다.송언석 전 원내대표는 이날 페이스북을 통해 “현재 우리 자본시장은 기업의 실적과 가치가 아니라 왜곡된 수급에 의해 움직이고 있다”며 “특히 삼성전자-SK하이닉스 단일 종목 레버리지 ETF는 자금을 과도하게 집중시키며 시장의 자금 배분 기능을 왜곡하고 있다”고 지적했다.그는 “더 큰 문제는 시장 변동성 확대로 인한 개인 투자자의 피해”라며 “레버리지 상품은 상승장에서는 매수세를, 하락장에서는 매도 압력을 증폭시키고 여기에 신용 거래와 반대 매매까지 겹치면 기업의 가치와 실적과는 무관하게 시장이 급등락한다”고 설명했다.송 전 원내대표는 “금융감독원조차 ‘드러누워서라도 막았어야 했다’고 인정한 정책 실패”라며 “단일 종목 레버리지 ETF의 투자 요건과 증거금 제도를 전면 재검토하고, 특정 종목으로의 자금 쏠림에 대한 위험 관리 체계를 강화해야 한다”고 했다. 이어 “정부와 금융당국은 잘못된 단일 종목 레버리지 ETF 정책으로 시장 혼란을 초래한 데 대해 국민 앞에 사과하라”고 했다.박성훈 수석대변인은 논평을 통해 “2배 레버리지 허용하는 단일 종목 상품 등장 이후 우리 증시는 시한폭탄이 돌아가는 카지노판으로 변질됐다”고 했다. 그는 “이러한 투기성 상품을 주도적으로 출시한 인물은 역시나 김용범 정책실장”이라고 지목했다.박 수석대변인은 김 정책실장이 증권사 대표 면담 후 5개월 만에 레버리지 단일 종목 상품을 출시시켰다는 보도를 언급하며 “만약 선거를 앞두고 국민연금까지 동원해 코스피 지수를 억지로 끌어올려 정권 지지율을 확보하려 했던 음흉한 개입이 있었으면 ‘국가적 금융 사기’”라고 했다.그는 “단일 종목 레버리지 상품 도입 과정 전반에 대한 국정조사를 즉각 추진하고 필요하다면 특검을 포함한 모든 법적·제도적 수단을 동원해 진상을 규명하겠다”고 했다.