이 대통령 “한국과 몽골, 여러 방면서 협력 이어가는 전략적 동반자”

울란바타르서 동포 오찬간담회 개최

“대한민국 국민이라는 자부심 느끼도록 동포 정책에 임할 것”

이미지 확대 이재명 대통령, 몽골 동포간담회 인사말 이재명 대통령이 10일(현지시간) 몽골 울란바타르 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 인사말을 하고 있다.

울란바타르 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 몽골 동포간담회 인사말 이재명 대통령이 10일(현지시간) 몽골 울란바타르 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 인사말을 하고 있다.

울란바타르 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령 부부와 화동 이재명 대통령과 김혜경 여사가 10일(현지시간) 몽골 울란바타르 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 화동과 기념촬영을 하고 있다.

울란바타르 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령 부부와 화동 이재명 대통령과 김혜경 여사가 10일(현지시간) 몽골 울란바타르 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 화동과 기념촬영을 하고 있다.

울란바타르 연합뉴스

세줄 요약 이 대통령은 몽골 울란바타르 동포 오찬 간담회에서 한국과 몽골이 핵심 광물, 첨단 산업, 에너지, 공급망, 디지털 전환 등 여러 분야에서 협력을 이어가는 전략적 동반자라고 말했다. 동포들의 활약이 양국 관계를 키웠다고도 했다. 한몽 전략적 동반자 관계 강조

핵심 광물·에너지 등 협력 확대

동포 기여와 정책 지원 약속

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 10일(현지시간) 대한민국과 몽골은 “핵심 광물과 첨단 산업, 에너지, 공급망, 디지털 전환 등 여러 방면에서 협력을 이어가는 전략적 동반자로서 새로운 시대를 열어갈 수 있게 됐다”고 강조했다.몽골을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 울란바타르에서 동포 오찬 간담회를 열고 “오늘날 대한민국이 이처럼 몽골에서 가장 친숙한 나라 가운데 하나로 자리매김할 수 있었던 것은 모두 동포 여러분들의 활약 덕분”이라며 이처럼 말했다.이 대통령은 “국가 간의 교류는 대개 정부가 먼저 협력의 틀을 만들고 그 속에서 국민 사이의 교류와 협력이 이루어지는데 그러나 한국과 몽골의 경우는 조금 달랐다”고 말했다. 이어 “1990년 수교 이후 양국 정부 간의 협력이 본격화되기 전부터 이미 수많은 동포들이 이 땅을 찾았다고 한다”며 “울란바타르는 한국 상점과 식당, 또 카페와 학원, 기업이 밀집하면서 몽탄신도시”라고도 했다.한국과 몽골이 전략적 동반자로 새 시대를 열어간다고 강조한 이 대통령은 “‘대한민국은 몽골의 제3 이웃 가운데 가장 중요한 협력 국 중 하나’라고 몽골 대통령께서도 말씀하셨다”며 “앞으로 양국의 협력은 더욱 깊어질 것으로 믿는다”고 했다.이어 올해 초부터 전 세계 동포 사회 민원 전수 조사를 추진 중이라며 “체류 제도와 행정 절차, 경제 활동과 교육 환경 등 동포들이 현지에서 겪고 있는 여러 가지 어려움들이나 개선할 점에 대해 많은 정보를 수집하고 있다”고 했다. 그러면서 “우리 정부는 동포 여러분들께서 대한민국 국민이라는 자부심을 느낄 수 있도록 커다란 책임감을 가지고 앞으로 동포 정책에 임하겠다”고 강조했다.