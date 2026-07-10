이 대통령 “한국과 몽골, 여러 방면서 협력 이어가는 전략적 동반자”

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이 대통령 “한국과 몽골, 여러 방면서 협력 이어가는 전략적 동반자”

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-07-10 15:06
수정 2026-07-10 15:28
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울란바타르서 동포 오찬간담회 개최
“대한민국 국민이라는 자부심 느끼도록 동포 정책에 임할 것”

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이재명 대통령, 몽골 동포간담회 인사말
이재명 대통령, 몽골 동포간담회 인사말 이재명 대통령이 10일(현지시간) 몽골 울란바타르 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 인사말을 하고 있다.
울란바타르 연합뉴스


이재명 대통령은 10일(현지시간) 대한민국과 몽골은 “핵심 광물과 첨단 산업, 에너지, 공급망, 디지털 전환 등 여러 방면에서 협력을 이어가는 전략적 동반자로서 새로운 시대를 열어갈 수 있게 됐다”고 강조했다.

몽골을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 울란바타르에서 동포 오찬 간담회를 열고 “오늘날 대한민국이 이처럼 몽골에서 가장 친숙한 나라 가운데 하나로 자리매김할 수 있었던 것은 모두 동포 여러분들의 활약 덕분”이라며 이처럼 말했다.

이 대통령은 “국가 간의 교류는 대개 정부가 먼저 협력의 틀을 만들고 그 속에서 국민 사이의 교류와 협력이 이루어지는데 그러나 한국과 몽골의 경우는 조금 달랐다”고 말했다. 이어 “1990년 수교 이후 양국 정부 간의 협력이 본격화되기 전부터 이미 수많은 동포들이 이 땅을 찾았다고 한다”며 “울란바타르는 한국 상점과 식당, 또 카페와 학원, 기업이 밀집하면서 몽탄신도시”라고도 했다.

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이재명 대통령 부부와 화동
이재명 대통령 부부와 화동 이재명 대통령과 김혜경 여사가 10일(현지시간) 몽골 울란바타르 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 화동과 기념촬영을 하고 있다.
울란바타르 연합뉴스


한국과 몽골이 전략적 동반자로 새 시대를 열어간다고 강조한 이 대통령은 “‘대한민국은 몽골의 제3 이웃 가운데 가장 중요한 협력 국 중 하나’라고 몽골 대통령께서도 말씀하셨다”며 “앞으로 양국의 협력은 더욱 깊어질 것으로 믿는다”고 했다.



이어 올해 초부터 전 세계 동포 사회 민원 전수 조사를 추진 중이라며 “체류 제도와 행정 절차, 경제 활동과 교육 환경 등 동포들이 현지에서 겪고 있는 여러 가지 어려움들이나 개선할 점에 대해 많은 정보를 수집하고 있다”고 했다. 그러면서 “우리 정부는 동포 여러분들께서 대한민국 국민이라는 자부심을 느낄 수 있도록 커다란 책임감을 가지고 앞으로 동포 정책에 임하겠다”고 강조했다.
울란바타르 김진아 기자
세줄 요약
  • 한몽 전략적 동반자 관계 강조
  • 핵심 광물·에너지 등 협력 확대
  • 동포 기여와 정책 지원 약속
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