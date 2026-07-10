李대통령, 몽골 독립운동 지원 이태준 기념관 방문…한몽 관계 힘 싣기

“이태준 열사 숭고한 뜻을 한몽 황금시대로 이어가겠다”

이미지 확대 이재명 대통령, 이태준 열사 기념관 방문 이재명 대통령이 10일(현지시간) 몽골 울란바타르 이태준 열사 기념관에서 전시물을 보고 있다.

울란바타르 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 이태준 열사 기념관 방문 이재명 대통령이 10일(현지시간) 몽골 울란바타르 이태준 열사 기념관에서 전시물을 보고 있다.

울란바타르 연합뉴스

이미지 확대 방명록 작성하는 이재명 대통령 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일(현지시간) 울란바타르 이태준 열사 기념관을 방문해 방명록을 작성하고 있다.

울란바타르 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 방명록 작성하는 이재명 대통령 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일(현지시간) 울란바타르 이태준 열사 기념관을 방문해 방명록을 작성하고 있다.

울란바타르 뉴스1

세줄 요약 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 울란바타르의 이태준 열사 기념관을 찾아 헌화하고 방명록을 남겼다. 이 대통령은 이태준의 독립운동 지원과 한몽 친선의 의미를 되새기며, 인적·문화 교류 확대와 역사 유산 계승을 통해 양국 협력을 더 키우겠다는 뜻을 밝혔다. 울란바타르 이태준 열사 기념관 방문

백합 화환 헌화, 방명록에 협력 의지

한몽 교류 확대와 역사 유산 계승 강조

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몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일(현지시간) 울란바타르에 있는 이태준 열사 기념관을 방문해 한몽 관계 강화 의지를 재확인했다.한국 대통령으로는 15년 만에 몽골을 국빈 방문한 이 대통령은 이날 이태준 열사 기념관에 ‘이태준 선생 순국 제105주년, 대한민국 대통령 이재명’이라고 쓰인 흰 백합 화환을 헌화했다.이태준 열사는 오늘날 한몽 친선 관계의 시초를 만든 인물로 몽골 마지막 황제의 어의를 지내기도 했다. 몽골의 독립운동을 지원했고 외국인에게 수여된 최고 등급의 몽골 국가훈장을 받았다. 한국 정부는 이 열사의 공훈을 기려 1990년 건국훈장 애족장을 추서하기도 했다.기념관 입구에는 이 열사의 브론즈 흉상이 세워져 있고 ‘대한민국과 몽골을 위해 헌신한 대의 이태준’이라고 쓰여 있었다. 이 대통령은 흉상 등을 보며 “경남 함안 출신인가”, “안창호 선생의 제자인가”라고 물으며 설명을 듣고 고개를 끄덕이기도 했다.이어 이 대통령은 자료를 보며 “(이 열사가) 몽골 국왕의 어의로 기록에 있나 보네요?”라고 질문했고 해설사가 “어의로 알려져 있는데 자료 조사가 더 필요한 상황”이라고 답했다. 또 “(기념관에 오는) 관광객은 주로 어떤 사람인가”라고 묻자 해설사는 “주로 한국분들이 오신다”고 했다.이 대통령은 또 사진 자료를 둘러보며 이 열사가 평소 도산 안창호 선생에 대해 존경하는 마음을 갖고 있었다는 설명과 김규식 선생의 사촌 매제였다는 설명에도 큰 관심을 보였다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.이 대통령은 방명록에 ‘이태준 열사의 숭고한 뜻을 한몽 황금시대로 이어가겠다’라고 남기고 자리를 이동했다.앞서 이 대통령은 전날 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 정상회담에서 “양국 국민들이 서로를 더 깊이 이해할 수 있도록 인적·문화적 교류를 활성화하고 이태준 열사와 같이 양국이 공유하는 소중한 역사적 유산도 함께 계승·발전시켜 미래 협력의 든든한 자산으로 만들어가고자 한다”고 밝혔다.