한동훈 “‘정이한 자작극’ 인지 시점 밝혀”…이준석 “삐딱하게 보지말라”

경찰 ‘정이한 자작극’ 5월 중순 인지 보도에

한동훈 “선거 전에 알았으면 사퇴시켰어야”

이준석 “한동훈 다른 목적으로 사건 언급”

국민의힘 “실체 얼마나 알고 있었는지 밝혀”

이미지 확대 한동훈 무소속 의원이 5일 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제1차 본회의에 참석해 이준석 개혁신당 대표와 인사하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한동훈 무소속 의원이 5일 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제1차 본회의에 참석해 이준석 개혁신당 대표와 인사하고 있다. 뉴스1

“이번 테러 자작극 사태의 핵심은 자작극이라는 사실을 경찰과 개혁신당이 언제 알았는지”라며 “자작극이라는 사실을 선거 전에 알았다면 경찰은 그 사실을 알렸어야 했고 개혁신당은 그 사실을 고백하고 후보를 사퇴시켜야 했다”고 했다.

“테러 동정심으로 정 후보는 자신이 받을 표보다 더 득표했고 부산시민은 속아서 투표권을 강탈당했다”고 했다. 그러면서 “경찰과 개혁신당은 자작극이란 사실을 언제 알았는지 밝히고 선거 전에 알았다면 부산시민의 참정권을 침해한 책임을 지라”고 했다.

세줄 요약 한동훈 의원이 정이한 개혁신당 부산시장 후보 테러 자작극을 경찰과 개혁신당이 언제 인지했는지 밝히라며 책임을 물었다. 이준석 대표는 선거 기간엔 전혀 몰랐다며 삐딱하게 보지 말라고 반박했고, 경찰 통보도 없었다고 했다. 자작극 인지 시점 공개 요구와 책임 공방

한동훈, 선거 전 인지 시 참정권 침해 지적

이준석, 경찰 통보 없었다며 전면 부인

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한동훈 무소속 의원이 10일 ‘정이한 개혁신당 부산시장 후보 테러 자작극’을 6·3 지방선거 전부터 경찰이 인지했다는 보도에 대해 “경찰과 개혁신당이 인지 시점을 밝히라”며 압박했다. 이준석 개혁신당 대표는 “전혀 몰랐다”며 “삐딱하게 보지 말라”고 맞받았다.한 의원은 이날 페이스북을 통해그는이에 대해 이 대표는 이날 한성숙 국무총리를 예방한 후 기자들과 만나 “한 의원이 이것을 계속 언급하는 이유는 다른 목적일 거라 생각한다”며 “원래 직업이 뭔지는 알지만 그런 식으로 삐딱한 눈으로 보지 않았으면 좋겠다”고 맞받았다.이 대표는 ‘선거 기간 동안 정 후보의 자작극 사실을 몰랐냐’는 질문에 “전혀 몰랐다”고 답했다. 이어 “그런 사람이 저희에게 얘기해 줬을 리도 만무하고 경찰이 공식적으로 저희에게 통보를 안 했다고 하지 않았나. 인지할 수 없었다”고 말했다.그는 “저희가 세 자릿수 후보 공천하다 보니 잘못된 특이 사례가 발생하고 사후 후보 공천 관리를 세게 하겠다고 말해야 할 것 같다”고 했다.정 후보는 6·3 지방선거 개혁신당 부산시장 후보 때 ‘음료컵 테러’ 피해를 호소했지만 자작극 의혹이 제기돼 결국 지난 8일 구속됐다. 정 후보는 이미 선거일 전인 5월 중순에 경찰에 출석해 혐의를 시인했던 것으로 확인됐다.이에 김미애 국민의힘 원내정책수석부대표도 국회에서 열린 원내대책회의에서 “왜 경찰은 당시에 신속히 기소 의견으로 송치하거나 구속영장을 신청하지 않았냐”며 “이유를 국민 앞에 낱낱이 제대로 설명하길 촉구한다”고 했다. 이어 “개혁신당은 5월 당시에 이 사건의 실체를 어디까지 알고 있었고 보고받았는지, 이에 대해서 분명히 밝히길 바란다”고 강조했다.