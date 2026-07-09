국힘 윤리위 인원 추가… “사실상 징계 채비 들어가”

최고위, 현직 변호사 1명 추가 임명

‘징계 가처분 2연패’ 탓 보강 해석

지도부 “정원 내 보강” 논란 선그어



오세훈·정점식, 당내 현안 등 논의

이미지 확대 장동혁 대표 등 국민의힘 지도부가 9일 ‘장윤기 사건’ 관련 의혹을 묻기 위해 광주경찰청을 찾아 광주경찰청장 면담을 요구했지만 출입이 가로막혀 있다. 뒷줄 왼쪽부터 김장겸 의원, 신동욱 최고위원, 장 대표, 박준태 당대표 비서실장.

전남광주 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 대표 등 국민의힘 지도부가 9일 ‘장윤기 사건’ 관련 의혹을 묻기 위해 광주경찰청을 찾아 광주경찰청장 면담을 요구했지만 출입이 가로막혀 있다. 뒷줄 왼쪽부터 김장겸 의원, 신동욱 최고위원, 장 대표, 박준태 당대표 비서실장.

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세줄 요약 국민의힘이 중앙윤리위원 1명을 추가 임명해 6명에서 7명으로 늘렸다. 지도부는 정원 내 보강이라고 설명했지만, 친한계와 조경태 의원 징계 심사를 앞둔 만큼 사실상 징계 채비라는 관측이 나온다. 중앙윤리위원 1명 추가 임명, 6명서 7명으로 확대

지도부는 정원 내 보강 강조, 징계 대비 해석 확산

친한계·조경태 징계 심사 앞두고 당내 긴장 고조

2026-07-10 4면

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‘징계 정치’ 논란이 이어지고 있는 국민의힘이 9일 중앙윤리위원 1명을 추가로 임명했다. 지도부는 “정원 내 보강”이라며 확대 해석을 경계했지만 본격 징계 개시를 앞둔 사전 정비라는 해석이 적지 않다.국민의힘 최고위원회는 9일 비공개 회의에서 중앙당 윤리위원 1명을 추가 임명하는 안건을 의결했다. 이에 따라 윤리위원은 기존 6명에서 7명으로 늘었다. 최보윤 수석대변인은 “윤리위원은 9명이 최대 인원이고, 최고위에서 추가 임명에 대한 공감대가 있었다”고 설명했다.추가 임명된 위원은 현직 변호사로 알려졌다. 지난 3월 배현진 의원과 김종혁 전 최고위원 징계에 대한 법원의 효력정지 가처분 인용으로 윤리위 결정의 절차적 하자가 지적됐던 만큼 법적 완결성을 보강하려는 취지라는 해석이 나온다.최 수석대변인은 “윤리위 징계(심의)가 멈춰 있었고, 당원들의 요구나 당헌·당규에 따라 윤리위가 선거 이후 열리는 건 자연스럽고 필요한 절차”라고 했다. 다만 비공개 회의에서 우재준 청년최고위원은 “지금 시기에 윤리위원 추가 임명은 안 좋게 해석될 여지가 많다”는 취지로 반대 의견을 낸 것으로 전해졌다.당 안팎에서는 추가 인선의 시점을 두고 해석이 분분하다. 윤리위가 지난 6일 선거 이후 첫 회의를 열었지만 정족수 논란이 제기된 데다 친한(친한동훈)계와 조경태 의원 등에 대한 징계 심사가 임박한 상황에서 사실상 ‘징계 채비’에 들어간 것 아니냐는 관측이다.한 친한계 의원은 통화에서 “이전 징계 때와 달리 윤리위가 당장 추가 회의를 잡지 않고 있다. 여론을 지켜보는 것 같다”며 “윤리위원 보강도 결국 향후 절차를 염두에 둔 것 아니겠느냐”고 지적했다. 장동혁 대표를 맞제소한 조 의원은 YTN 라디오에서 “장 대표도 윤리위에 올라와 심판받아야 한다”고 강조했다.한편 정점식 원내대표는 선거 과정에서 장 대표와 거리두기 행보를 한 오세훈 서울시장과 만찬 회동을 했다. 이 자리에서는 윤리위 징계 국면 등 당내 갈등을 둘러싼 의견도 오간 것으로 알려졌다.