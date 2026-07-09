서미화, 민주당 최고위원 출마…“사회적 약자 당원 주권 보장”

당원주권 2.0·AI 통합돌봄 등 공약

“李 중심 당정청 혼연일체 돼야”

이미지 확대 서미화 더불어민주당 의원이 9일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 최고위원 출마선언을 하고 있다. 2026.7.9 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 서미화 더불어민주당 의원이 9일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 최고위원 출마선언을 하고 있다. 2026.7.9 뉴스1

이미지 확대 서미화 더불어민주당 의원이 9일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 최고위원 출마선언을 하고 있다. 2026.7.9 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 서미화 더불어민주당 의원이 9일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 최고위원 출마선언을 하고 있다. 2026.7.9 뉴스1

세줄 요약 장애인 인권운동가 출신인 서미화 민주당 의원이 8·17 전당대회 최고위원 선거 출마를 선언했다. 사회적 약자 목소리를 지도부에서 대변하고 당원주권 2.0을 추진하겠다고 밝혔으며, 5·18 정신 수록 개헌과 AI 통합돌봄도 공약으로 제시했다. 서미화 민주당 의원, 최고위원 선거 출마 선언

사회적 약자 대변과 당원주권 2.0 추진 강조

5·18 정신 개헌, 메가 프로젝트, AI 돌봄 공약

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장애인 인권운동가 출신인 서미화 더불어민주당 의원이 9일 8·17 전당대회 최고위원 선거 출마를 선언했다. 서 의원은 5·18 민주화운동 정신 전문 수록과 권력구조 개편 등을 담은 포괄적 개헌, 3대 메가 프로젝트 지원, 인공지능(AI) 통합돌봄 등을 공약으로 제시했다.서 의원은 이날 국회 기자회견에서 “어떤 국민도 어떤 당원도 소외되지 않는 대체 불가 모두의 민주당이라는 꿈을 향해 한 걸음 더 나아가고자 한다”며 출마를 선언했다.그는 “변방에 취약하게 놓여 있던 사회적 약자들의 목소리를 지도부에서 가장 크게 대변하고 이들의 당원 주권을 보장하는 일에 앞장서겠다”며 “사회적 약자들의 정치 참여를 제도적으로 확대 보장하는 ‘당원주권 2.0’을 추진하겠다”고 말했다.이어 “집권 여당 민주당의 소명은 대체 불가 대한민국을 향해 나아가고 있는 이재명 대통령을 중심으로 당·정·청 혼연일체가 되는 것”이라며 “분열, 갈등, 정쟁으로 한 줌의 자기 권력만을 위해 국가와 국민을 저버리는 과거형 싸움을 당장 멈춰야 한다”고 강조했다.시각장애인인 서 의원은 국가인권위원회 비상임위원을 지냈으며 제22대 총선에서 시민사회의 추천을 통해 비례대표로 국회에 입성했다. 현재 당 전국장애인위원장을 맡고 있다.이번 최고위원 선거에는 서 의원을 비롯해 김영호(3선)·박선원·이건태(이상 초선) 의원과 김용 전 민주연구원 부원장, 김형남 전 군인권센터 사무국장, 정민철 정책위 부의장이 출사표를 냈다.