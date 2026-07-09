민주당 을지로위, MBK·메리츠에 “홈플러스 긴급운영자금 1000억 필요”

민병덕 “홈플러스 10만명 민생 무너져”

연금공단에 MBK 투자금 회수 검토 요청

이미지 확대 민병덕 더불어민주당 을지로위원장(오른쪽 두 번째)이 9일 국회 의원회관에서 열린 홈플러스 회생을 위한 김성주 국민연금공단 이사장(오른쪽 세 번째)과의 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 민병덕 더불어민주당 을지로위원장(오른쪽 두 번째)이 9일 국회 의원회관에서 열린 홈플러스 회생을 위한 김성주 국민연금공단 이사장(오른쪽 세 번째)과의 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 을지로위원회가 9일

MBK파트너스와 메리츠금융 측에 1000억원의 긴급운영자금 지원을 촉구했다.

민병덕 을지로위원장은 이날 국회에서 열린 ‘홈플러스 회생을 위한 MBK파트너스-메리츠 경영진 간담회’에서 “협력업체 2000명, 노동자 1만 3000여명, 지역 상권 등 10만명가량의 민생이 무너지고 있다”며 “궁극적인 해결책은 아니더라도 당장의 불을 끄기 위해 긴급운영자금이 필요하다”고 밝혔다.





민 위원장은 이어 “메리츠와 MBK 경영진 여러분은 채권자이자 투자자의 지위에서 마땅히 짊어져야 할 사회적 책임을 다해주길 정중히 요청드린다”며 “1000억원은 결코 작은 금액은 아니지만, 그동안 홈플러스를 통해 얻은 수익과 향후 잃게 될 사회적 신뢰를 고려하면 메리츠와 MBK가 감당하지 못할 정도는 아니라고 생각한다”고 했다.





을지로위원회는 이후 김성주 국민연금공단 이사장과도 간담회를 진행했다. 연금공단에 MBK 투자금 회수 검토를 요청해 MBK를 압박하겠다는 구상이다. 민 위원장은 “긴급운영자금 조달이 시급한 현시점에서 연금공단의 분명한 입장이 필요하다”며 “이는 MBK에 큰 압박이 될 것이고, 김 이사장도 이를 잘 알고 있을 것이라고 생각한다”고 말했다.





MBK를 향한 비판도 이어졌다. 민 위원장은 “MBK의 반복된 약탈적 금융 행태와 투자자 보호 의무 위반 논란을 고려할 때 기존 투자금 회수 문제와 위탁운용사 자격 유지의 적정성을 종합적으로 재검토해야 한다는 지적이 계속 제기되고 있다”고 했다.





세줄 요약 민주당 을지로위원회가 홈플러스 사태와 관련해 MBK파트너스와 메리츠금융에 긴급운영자금 1000억원 지원을 요청했다. 협력업체와 노동자, 지역 상권 등 10만명가량의 민생 피해를 막기 위한 조치라고 설명했다. 홈플러스 사태 해결 위한 긴급자금 촉구

MBK·메리츠에 1000억원 지원 요청

국민연금에 MBK 투자금 회수 검토 압박

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홈플러스 사태와 관련해조주연 홈플러스 대표는 최근 법원이 홈플러스의 회생절차 폐지 결정을 내린 것과 관련해 “오랫동안 회생 기간을 거치며 많은 분들께 어려움을 드려 죄송하게 생각한다”며 “을지로위원회 위원님들이 꼭 잊지 마시고 계속해서 지원해주시길 부탁드린다”고 말했다.