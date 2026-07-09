송영길 출마 “2030과 함께 승리”… 친청은 선호투표제 ‘반발’

與 전대 대진표 윤곽… 룰은 재논의

이미지 확대 송영길(왼쪽) 더불어민주당 의원이 8일 여의도 중앙당사에서 8·17 전당대회 당대표 출마 회견을 하기에 앞서 지지자들과 인사를 하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 같은 날 고민정 민주당 의원이 국회 소통관에서 당대표 출마 선언을 하는 모습.

이지훈 기자·안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 송영길(왼쪽) 더불어민주당 의원이 8일 여의도 중앙당사에서 8·17 전당대회 당대표 출마 회견을 하기에 앞서 지지자들과 인사를 하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 같은 날 고민정 민주당 의원이 국회 소통관에서 당대표 출마 선언을 하는 모습.

이지훈 기자·안주영 전문기자

세줄 요약 송영길·김민석·고민정이 더불어민주당 당대표 출마를 공식화하며 8·17 전당대회 대진표가 윤곽을 드러냈다. 송 의원은 2030 지지와 이재명 정부 협력을 강조했고, 고 의원은 내로남불을 비판했다. 김 전 총리와 정청래 전 대표는 호남과 정책 행보로 맞붙었고, 선호투표제 도입을 둘러싼 친청계 반발도 커졌다. 송영길·김민석·고민정 당대표 출마 공식화

2030 지지·호남 표심·정책 행보 경쟁 본격화

선호투표제 도입 놓고 친청계 반발 확산

2026-07-09 6면

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김민석 전 국무총리에 이어 송영길·고민정 더불어민주당 의원이 8일 당대표 출마를 공식화하면서 8·17 전당대회 대진표 윤곽이 드러났다. 정청래 전 대표의 연임 도전 공식화도 머지 않은 가운데 이번 당대표 선거에 선호투표제를 도입하는 데 대해 친청(친정청래)계에선 반발이 터져 나왔다.송 의원은 이날 여의도 민주당 중앙당사에서 당대표 출마 회견을 열고 “선명한 사람이 아닌 이재명 정부와 협력할 대표를 뽑아야 한다”고 밝혔다. 유튜브 방송에 출연해선 “붕어빵에 붕어가 없는 것처럼 내란종식을 하다 한동훈, 이진숙, 추경호를 당선시켰다”고 정 전 대표를 겨냥했다.‘2030(세대의 지지) 없이는 2030(대선 승리)도 없다’는 슬로건을 내건 송 의원은 이날 오후 마포의 한 카페에서 청년 당원 40여명과 소통 간담회를 했다.친문(친문재인)계로 분류되는 고 의원은 국회에서 당대표 출마 선언을 하고 “윤석열 정부에서 훼손한 문재인의 성과를 계승하고, 이재명 정부의 성공을 뒷받침하는 민주당을 만드는 데 앞장서겠다”고 밝혔다. 고 의원은 김 전 총리, 정 전 대표, 송 의원을 향해 “2030이 내로남불과 불공정, 가르치는 모습이 싫어 민주당을 자꾸 떠나는데 세 분이 딱 2030이 지적하는 모습을 압축적으로 보여주고 있다”고 했다.김 전 총리와 정 전 대표는 호남 표심을 잡기 위한 경쟁에 나섰다. 김 전 총리는 전남광주 목포 동부시장과 지역위원회 방문 후 청년 간담회를 열고 “국가가 첫 기회를 책임지는 사회로 바꿔야 한다”고 했다. 정 전 대표는 국회에서 열린 ‘서남권 반도체 클러스터 성공을 위한 정책토론회’에 참석해 정책 행보로 맞불을 놨다.이런 가운데 민주당 전당대회준비위원회가 전날 당대표 선출 방식으로 선호투표제를 도입하기로 의결한 것과 관련해 친청계 이성윤·문정복 최고위원은 최고위원회의에서 각각 “명백한 당헌·당규 위반으로 무효”, “당헌·당규를 개정하면서까지 룰을 바꾸는 것은 옳지 않다”고 했다. 이에 민주당은 전준위 기획분과·최고위를 열고 선호투표제 도입 여부를 재논의했지만 결론이 나지 않았다. 강준현 수석대변인은 “의견 합치를 보지 못했다”며 “내일(9일) 전준위에서 재논의하는 절차를 밟아야 할 것 같다”고 했다.친청계 인사들의 반발에는 선호투표제가 정 전 대표에게 불리하게 작용할 수 있다는 판단이 깔린 것으로 보인다. 김 전 총리와 송 의원 지지층이 2순위로 서로를 선택할 가능성이 큰 반면, 정 전 대표는 상대적으로 2순위 표를 확보하기 어려울 수 있다는 분석에서다.정 전 대표는 “당헌·당규를 위반하면서 무엇을 할 수 있는 것은 아니지 않느냐”고 했다. 이후 페이스북에 “2대 1, 3대 1로 싸우면 흠씬 두들겨 맞는다. 많이 아프다”고 썼다. 반면 김 전 총리는 “당에서 결정한 건 가면 된다”고 했고, 송 의원도 “1등, 2등 찍으면 합산해서 과반수 득표자를 찍을 수 있어 부담 없이 송영길을 찍을 수 있게 됐다”고 했다.