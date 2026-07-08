송영길 출마 “2030과 함께 승리”… 친청은 선호투표제 ‘반발’

與 전대 대진표 윤곽… 룰은 재논의

이미지 확대 송영길(왼쪽) 더불어민주당 의원이 8일 여의도 중앙당사에서 8·17 전당대회 당대표 출마 회견을 하기에 앞서 지지자들과 인사를 하고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 송영길(왼쪽) 더불어민주당 의원이 8일 여의도 중앙당사에서 8·17 전당대회 당대표 출마 회견을 하기에 앞서 지지자들과 인사를 하고 있다.

이지훈 기자

이미지 확대 8일 고민정 민주당 의원이 국회 소통관에서 당대표 출마 선언을 하는 모습.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 8일 고민정 민주당 의원이 국회 소통관에서 당대표 출마 선언을 하는 모습.

안주영 전문기자

세줄 요약 송영길·고민정이 더불어민주당 당대표 출마를 공식화하며 8·17 전당대회 구도가 본격화됐다. 송영길은 이재명 정부와의 협력과 2030 지지를 강조했고, 고민정은 젊은 정당 혁신을 내세웠다. 선호투표제 도입에는 친청계가 당헌 위반이라며 반발해 재논의가 이뤄졌다. 송영길·고민정 당대표 출마 공식화

2030 지지·젊은 혁신 강조

선호투표제 도입 놓고 친청계 반발

2026-07-09 6면

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김민석 전 국무총리에 이어 송영길·고민정 더불어민주당 의원이 8일 당대표 출마를 공식화하면서 8·17 전당대회 대진표 윤곽이 드러났다. 정청래 전 대표의 연임 도전 공식화도 머지 않은 가운데 이번 당대표 선거에 선호투표제를 도입하는 데 대해 친청(친정청래)계에선 반발이 터져 나왔다.송 의원은 이날 여의도 민주당 중앙당사에서 당대표 출마 회견을 열고 “이번 전당대회는 누가 더 선명한 사람인가를 뽑는 선거가 아니다”라면서 “누가 이재명 정부와 협력해 대체 불가 대한민국을 만들 대표인가를 선택하는 선거”라고 밝혔다.‘2030(세대의 지지) 없이는 2030(대선 승리)도 없다’는 슬로건을 내건 송 의원은 이날 오후 마포의 한 카페에서 청년 당원 40여명과 소통 간담회를 했다. 9일에는 국립5·18민주묘역 참배 후 전남광주에서 당대표 출마 회견을 한다.친문(친문재인)계로 분류되는 고 의원은 국회에서 당대표 출마 선언을 하고 “우리가 권력투쟁에 매몰돼 국민 삶과 아무 관련도 없는 무가치한 논쟁을 반복한다면 총선 승리도, 정권 재창출도 어려워질 것”이라며 “민주당도 좀 더 젊은 정당으로 혁신해야 한다”고 말했다.전날 ‘자기 정치’ 공방을 벌인 김 전 총리와 정 전 대표는 이날 권리당원이 집중된 호남 표심을 잡기 위한 경쟁에 나섰다. 김 전 총리는 김어준씨 유튜브 방송에 출연한 뒤 전남광주 목포 동부시장과 지역위원회 청년 간담회를 잇따라 찾아 호남 민심 공략에 나섰다. 정 전 대표는 국회에서 친청계 의원들과 공동 주최한 ‘서남권 반도체 클러스터 성공을 위한 정책토론회’에 참석해 정책 행보로 맞불을 놨다.이런 가운데 민주당 전당대회준비위원회가 전날 당대표 선출 방식으로 선호투표제를 도입하기로 의결한 것과 관련해 친청계 인사들이 잇달아 당헌·당규 위반 가능성을 제기했다.이성윤·문정복 최고위원은 최고위원회의에서 각각 “명백한 당헌·당규 위반으로 무효”, “당헌·당규를 개정하면서까지 룰을 바꾸는 것은 옳지 않다”고 주장했다. 조승래 전 사무총장도 페이스북에 “선호투표제를 철회하든지, 시행하려면 당헌·당규 개정을 해야 한다”고 주장했다.여기에는 선호투표제가 정 전 대표에게 불리하게 작용할 수 있다는 판단이 깔린 것으로 보인다. 김 전 총리와 송 의원 지지층이 2순위로 서로를 선택할 가능성이 큰 반면, 정 전 대표는 상대적으로 2순위 표를 확보하기 어려울 수 있다는 분석에서다. 이에 민주당은 전준위를 열고 선호투표제 도입 여부를 재논의하기로 했다.정 전 대표는 기자들과 만나 “당헌·당규를 위반하면서 무엇을 할 수 있는 것은 아니지 않느냐”며 “저도 당혹스러웠다”고 말했다. 반면 김 전 총리는 “당에서 결정한 건 가면 된다”고 했고, 송 의원도 “1등, 2등 찍으면 합산해서 과반수 득표자를 찍을 수 있어 부담 없이 송영길을 찍을 수 있게 됐다”고 했다.