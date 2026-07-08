靑 “우크라에 1억 달러 지원… 살상 무기 제외”

한·노르웨이 국방·안보 협력 모색

나토와 연 15조원 방산 판로 ‘물꼬’

이미지 확대 한·노르웨이 정상회담… 월드컵 ‘노 젓기 응원’ 건넨 李 이재명 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라의 한 호텔에서 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와의 정상회담 중 노르웨이 축구 대표팀의 ‘바이킹 노젓기’ 응원을 따라 하며 웃고 있다. 오른쪽부터 조현 외교부 장관, 이 대통령, (하나 건너) 안규백 국방부 장관, 임웅순 국가안보실 2차장.

앙카라 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한·노르웨이 정상회담… 월드컵 ‘노 젓기 응원’ 건넨 李 이재명 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라의 한 호텔에서 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와의 정상회담 중 노르웨이 축구 대표팀의 ‘바이킹 노젓기’ 응원을 따라 하며 웃고 있다. 오른쪽부터 조현 외교부 장관, 이 대통령, (하나 건너) 안규백 국방부 장관, 임웅순 국가안보실 2차장.

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세줄 요약 이재명 대통령이 나토 정상회의 참석을 계기로 우크라이나에 1억 달러를 지원하기로 했다. 정부는 살상 무기는 제외하고 인도적 지원과 비살상 분야 협력을 이어가며, 국제 평화와 안보에 기여하겠다는 뜻을 밝혔다. 우크라이나 1억 달러 지원 약속

살상 무기 제외, 비살상 지원 원칙

나토 조달 협정 협상 개시 공식화

2026-07-09 1면

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이재명 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의 참석을 계기로 우크라이나에 1억 달러(약 1500억원)를 지원하기로 했다.위성락 국가안보실장은 전날 현지 프레스센터에서 브리핑하며 “우크라이나에 대한 1억 달러 규모의 포괄적인 지원 약속을 통해 국제 평화와 안보에 관한 우리의 기여 의지를 행동으로 보여 줄 것”이라고 말했다. 이어 “우리는 인도적인 지원을 포함해 다양한 경로로 우크라이나를 꾸준히 지원해 왔으며 이번에 1억 달러 공약은 그 연장선에서 우리의 기여를 확대하는 것”이라고 했다.그러면서 “하루빨리 참혹한 전쟁이 끝나고 평화로운 일상이 회복될 수 있도록 대한민국은 글로벌 책임 강국으로서 국제사회와 함께 힘을 계속 보태 나갈 것”이라고 덧붙였다.다만 우크라이나 지원 방식에서 살상 무기는 지원하지 않는 것을 원칙으로 했다. 청와대 고위 관계자는 “우크라이나에 대한 우리의 지원 입장은 기존에서 변함이 없다”며 “우리는 살상 무기를 지원하지 않는 입장이며 그 외에 여러 영역에서 다양한 지원을 준비하고 있다”고 밝혔다.이 대통령은 8일 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와 정상회담을 하고 양국 협력 방안을 모색했다.이 대통령은 모두 발언에서 “현재 국제 정세가 매우 불안정한 상태여서 국가 단위에서 이 위기를 극복하기에는 제한적일 수밖에 없는 이럴 때일수록 국가 간 협력과 교류가 중요하다”고 말했다. 이어 “대한민국과 노르웨이는 경제, 산업, 문화 또는 국방 영역에서 큰 도움을 받는 깊은 관계로 발전하고 있다”고 했다. 스퇴레 총리는 “저희는 안보 교역 기술 분야에서 계속 나아가고 있다”고 밝혔다.이 대통령은 이에 앞서 전날 마크 카니 캐나다 총리와 약식 회동하고 양국의 ‘포괄적 전략 동반자 관계’를 지속적으로 심화해 나가기로 했다. 60조원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 도입 사업(CPSP)에서 독일이 선택되고 한국은 고배를 마셨지만 양국은 협력 관계를 공고히 하는 데 뜻을 모았다.이 대통령이 나토 방산포럼에 참석해 ‘한·나토 방위산업 파트너십 2.0’ 격상을 제안하면서 세계 국방비의 55%를 차지하는 세계 최대 방산 시장인 나토 동맹국을 상대로 방산 시장 진출로를 확보했다는 평가가 나온다.특히 이 대통령이 마르크 뤼터 나토 사무총장과 면담한 것을 계기로 한국과 나토 사이에 ‘조달 기본협정’ 체결을 위한 협상 개시가 공식화됐다. 위 실장은 “협정 체결 시 연 15조원으로 예상되는 나토 공동조달 시장에 우리 기업이 참여할 수 있는 제도적 기반이 마련되는 것”이라고 설명했다.이어 “한국은 장비와 물자를 공동 개발하는 다국적 협력사업 중 기존 옵서버로 참여한 탄약 공급 사업에 더해 방산·원자재 사업에도 옵서버로 참여하게 됐다”며 “다국적 협력 사업이 더욱 확대된 것”이라고 덧붙였다. 또 “탄약, 방산, 원자재 사업에 참여하는 것은 한국과 나토 간 무기 체계의 상호 운용성을 강화하는 것이자 한국 군수품의 안정적 조달 여건을 만드는 데 기여할 것”이라고 평가했다.이 대통령은 이날 나토 정상회의 일정을 마무리하고 우흐나 후렐수흐 몽골 대통령의 초청으로 9~11일 몽골 국빈 방문에 나선다. 한국 대통령으로서는 15년 만의 국빈 방문으로 양 정상은 양국 관계의 미래 비전을 담은 ‘한몽 관계의 황금시대 공동선언’을 발표할 계획이다.