정치 정점식 원내대표, 정성호 법무부 장관 접견 안주영 기자 입력 2026-07-08 12:56 수정 2026-07-08 12:56 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/07/08/20260708500122 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 정점식 국민의힘원내대표와 정성호 법무부 장관이 8일 국회에서 만나 얘기를 나누기에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.8 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정점식 국민의힘원내대표와 정성호 법무부 장관이 8일 국회에서 만나 얘기를 나누기에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.8 안주영 전문기자 정점식 국민의힘 원내대표와 정성호 법무부 장관이 8일 국회에서 만나 얘기를 나누기에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지