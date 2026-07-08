김민석 “정청래 혁신당 합당, 폭탄선언식 과욕…일 그르쳤다”

“당대표 되면 통합·연대 기구 설치”

계엄 표결 불참 공세엔 “1초 늦었다”

이미지 확대 더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 총리(왼쪽)와 정청래 전 대표. 김민석 전 국무총리가 7일 국회 의원회관에서 주최한 ‘3대 메가프로젝트와 지방주도성장을 위한 토론회’에서 물을 마시며 목을 축이고 있다. 정청래 전 대표가 7일 서울 마포구 마포구청에서 열린 유동균 구청장 취임식에 참석해 물을 마시며 목을 축이고 있다. 2026.7.7 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 총리(왼쪽)와 정청래 전 대표. 김민석 전 국무총리가 7일 국회 의원회관에서 주최한 ‘3대 메가프로젝트와 지방주도성장을 위한 토론회’에서 물을 마시며 목을 축이고 있다. 정청래 전 대표가 7일 서울 마포구 마포구청에서 열린 유동균 구청장 취임식에 참석해 물을 마시며 목을 축이고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

세줄 요약 김민석 전 국무총리가 정청래 전 대표의 조국혁신당 합당 추진 방식을 폭탄선언식 과욕이라 비판했다. 그는 자기 정치 비판엔 감사하다고 맞받으며, 정 전 대표 시절엔 정책 정리의 속도와 방향이 아쉬웠다고 했다. 또 민주당은 통합·연대·외연 확장을 함께 해야 총선에서 이긴다고 강조했다. 정청래 합당 추진 방식에 과욕 비판

정책 정리 속도·방향 부족 지적

민주당 통합·연대·외연 확장 강조

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더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 8일 정청래 전 대표의 조국혁신당과의 합당 추진 방식을 두고 “폭탄선언식으로 해서 일을 그르쳤다. 과욕이었다”고 지적했다.김 전 총리는 이날 김어준씨가 진행하는 ‘겸손은 힘들다. 뉴스공장’ 방송에 출연해 “(그래서) 일이 꼬였다고 본다”며 이같이 말했다.김 전 총리는 정 전 대표가 ‘당 대표가 로망이라고 한 게 자기 정치’라며 자신을 비판한 데 대해 “그것이 지적할 수 있는 유일한 사례라면 저는 자기 정치를 거의 안 했다고 평가해주신 것이어서 감사하다”고 말했다.그러면서 정 전 대표의 재임 시절을 겨냥해 “국무회의가 끝나면 적어도 그다음 1~2시간 안에 착착 정리해서 ‘이것은 여당이 법으로, 정책으로 끌고 가야지’ 이런 것이 정리되는 느낌이 없었다”고 꼬집었다.조국혁신당은 통합의 대상이냐는 질문엔 “그건 혁신당이 결정해야 한다”며 “거대 책임 정당인 민주당으로 성격이 같은 세력들이 결합할 때는 다 흡수합당한다”고 말했다.그는 “당의 스펙트럼이 넓어지면서 통상적인 민주 대화합론으로는 다 설득이 안 되는 층이 우리 당내 기반으로 상당히 존재한다”며 “매우 섬세하고 진지한 숙의가 필요하다고 본다”고 했다.그는 8·17 전당대회에서 당 대표로 선출되면 그다음 날 바로 민주 진영의 통합과 연대, 중도로의 외연 확장을 추진하기 위한 당내 기구를 설치하겠다고도 밝혔다.김 전 총리는 “민주당은 일시적인 갈라짐이 있을 경우 통합했고, 지금 진보당·기본소득당·사회민주당과는 연대하지 않나. 그리고 국민회의로 집권한 뒤 새천년민주당을 만들어 중도·보수 인사를 대폭 영입했는데 이게 확장”이라며 “이 세 가지를 동시에 다 해야 한다”고 강조했다. 이어 “이렇게 하지 않으면 총선에서 이길 수 없다”고 덧붙였다.그의 ‘계엄 해제 투표 불참’을 둘러싼 친청(친정청래)계의 공세와 관련해선 “(표결에) 1초 늦었다”고 거듭 해명했다.김어준씨는 이날 계엄 당일 국회 상황을 녹화한 CCTV 영상을 공개하며 김 전 총리가 당시 국회에 있었다는 점을 확인했다.