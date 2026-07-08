조승래 “당대표 선출에 선호투표? 당헌·당규 위반”…친청계도 “무효”

“철회하든지, 당헌·당규 개정해야”

친청계 이성윤·문정복도 문제 제기

이성윤 “명백한 당헌·당규 위반 무효”

문정복 “공개 최고위 끝나고 재논의”

이미지 확대 현안 관련 기자 간담회하는 민주당 조승래 사무총장 조승래 전 더불어민주당 사무총장이 지난달 국회에서 전당대회 준비 상황 등 현안과 관련해 기자 간담회를 하고 있다. 2026.6.14 닫기 이미지 확대 보기 현안 관련 기자 간담회하는 민주당 조승래 사무총장 조승래 전 더불어민주당 사무총장이 지난달 국회에서 전당대회 준비 상황 등 현안과 관련해 기자 간담회를 하고 있다. 2026.6.14

이미지 확대 민주당 최고위원회의 더불어민주당 지도부가 8일 국회에서 열린 최고위원회의를 진행하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 민주당 최고위원회의 더불어민주당 지도부가 8일 국회에서 열린 최고위원회의를 진행하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스

세줄 요약 민주당이 8·17 전당대회 당대표 선출에 선호투표제를 도입하기로 하자 조승래 전 사무총장과 친청계 최고위원들이 당헌·당규 위반이라며 반발했다. 조 전 총장은 개표 방식과 결선 절차가 불명확하다고 지적했고, 최고위는 재논의하기로 했다. 당대표 선호투표 도입에 당헌·당규 위반 논란 확산

조승래, 개표 방식·결선 절차 불명확성 지적

친청계 최고위원들도 무효·재논의 요구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선출에 선호투표제를 도입하기로 한 것과 관련해 당헌·당규 위반이라는 지적이 제기됐다. 친청(친정청래)계 최고위원들도 잇따라 무효·위반 가능성을 언급하며 재논의를 요구했다.조승래 전 사무총장은 8일 페이스북에 “당대표 선출에 선호투표를 도입하는 것은 당헌·당규 위반”이라며 “철회하든지, 시행하려면 당헌·당규 개정을 해야 한다”고 말했다.조 전 총장은 “투개표 일반원칙에도 맞지 않는다. 순회 경선을 하면 권리당원 투표에 대해선 개표를 통해 결과를 발표한다”며 “그럼 권리당원 투표에 대해 부분 개표를 하겠단 건지, 1·2·3순위 전체를 개표하겠단 건지 알 수가 없다”라 말했다.조 전 총장은 “원내대표, 국회의장, 부의장 선출은 결선을 갈 경우 1차 경선 결과는 발표하지 않는다”면서 “또 1~2시간 정도 짧은 시간에 결선까지 치러지는 만큼 혼선도 없다”고 설명했다.앞서 당 전당대회준비위원회는 전날 당대표 선출 선거에 지지 순서대로 여러 후보를 선택하는 선호투표제를 도입하기로 결정했다. 조 전 총장의 페이스북 메시지 이후 친청계로 분류되는 이성윤·문정복 최고위원도 이날 최고위원회의에서 선후투표제를 문제 삼았다.이 최고위원은 “명백한 당헌당규 위반으로 무효”라며 “원내대표나 의장 선거 같은 선거에는 가능할 수 있지만 순회투표를 하는 당대표 선거에는 맞지 않는 방식”이라고 지적했다. 이어 “당헌·당규상 당대표 선거는 결선투표로 하도록 규정하는데도 전준위에서 당헌당규를 무시하고 결정한 것은 권한 없는 행위로 원천 무효”라고 강조했다.문 최고위원도 “선호투표 적용 시 당헌·당규 위반이 될 소지가 있다”며 선호투표제 도입 문제는 공개 최고위 끝나고 다시 논의하기로 했다고 밝혔다. 그러면서 “(후보 등록 앞두고) 당헌당규를 개정하면서까지 룰을 바꾸는 건 옳지 않다”고 했다.