민선 9기 허태정 호 ‘잰걸음’…추경 제출·현안 해결 국회 방문

6일 간부급 인사 마무리 후 시정 본격 가동

여야 대표 등에 공공기관 이전 등 협조 요청

이미지 확대 허태정(사진 왼쪽) 대전시장이 7일 국회를 방문해 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표에게 대전시 현안 건의서를 전달하고 관심과 협력을 요청했다. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 허태정(사진 왼쪽) 대전시장이 7일 국회를 방문해 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표에게 대전시 현안 건의서를 전달하고 관심과 협력을 요청했다. 대전시 제공

세줄 요약 허태정 대전시장이 올해 첫 추경안을 시의회에 제출하고 국회를 방문해 공공기관 이전, 대전교도소 이전, 방산 특화단지 지정 등 지역 현안 해결을 위한 협력을 요청했다. 추경은 민생 부담 완화와 복지, 청년 지원에 중점을 뒀다. 첫 추경안 제출, 민생·복지 예산 편성

국회 방문, 공공기관 이전 등 협력 요청

집중호우 대비 재해취약지역 점검 지시

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‘속전속결’로 실·국·과장 인사를 단행한 허태정 대전시장이 올해 첫 추가경정예산안(추경)을 시의회에 제출하고 현안 해결을 위해 국회를 방문하며 민선 9기 시정을 본격화하고 있다.8일 시에 따르면 전날 시의회 상임위 배정이 마무리되면서 올해 제1회 추경안을 제출했다. 추경안은 기정예산보다 5.3%(3732억원) 늘어난 총 7조 4314억원 규모다. 일반회계 3535억원과 특별회계 197억원으로, 유가 급등에 따른 민생 부담을 완화하기 위해 상반기 미리 사용한 정부 추경과 연계한 원포인트로 편성됐다. 주요 사업으로는 저소득층과 소상공인 지원을 위한 고유가 피해지원금 1769억원과 지역산업 맞춤형 일자리 지원 20억원, 온통 대전 2.0 출범을 위한 지역사랑 상품권 발행 415억원(사전 사용) 등을 반영했다. 청년 자립 기반 강화를 위해 청년 월세 지원 20억원, 청년 일경험 시범사업 16억원, 미래 두배 청년 통장 사업 15억원 등 총 53억원을 편성했다.필수 복지사업으로 기초 생계급여 231억원·국가 예방접종 35억원·암 검진 사업 19억원을, 저출산 대응과 양육환경 개선을 위한 아동수당 212억원, 영유아보육료 159억원, 부모 급여(영아수당) 70억원, 산모·신생아 건강관리 지원 38억원 등이 편성됐다. 추경안은 시의회 심의를 거쳐 24일 최종 확정될 예정인 가운데 시는 신속한 집행 계획을 밝혔다.허 시장은 국회를 방문해 한병도 더불어민주당 원내대표, 장동혁 국민의힘 대표, 국회 상임위원장 등 여야 대표를 만나 지역 현안 해결을 위한 협력을 당부했다. 특히 공공기관 이전을 비롯해 대전교도소 이전, 방산 소부장 특화단지·분산 에너지 특화지역 지정 등이 차질 없이 추진될 수 있도록 국회의 관심과 협조를 요청했다.국지성 집중호우에 대비해 시와 자치구에 트램 건설 현장 등 재해취약지역에 대한 특별 안전 점검을 긴급 지시했다.허 시장은 “대전이 혁신도시로 추가 지정돼 지역 성장으로 이어지기 위해서는 2차 공공기관 이전이 필요하다”면서 “대전은 우수한 과학기술 역량과 정주 여건 등을 갖추고 있는 만큼 여야를 넘어 국회와 지속해 소통하며 지역 현안을 해결할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.