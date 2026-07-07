김민석, 이성윤 ‘감기약’ 공세에 “저런식으로 정치하면 어려워질텐데 생각”

“국힘인줄…꼭 대장동 때 보는 듯”

“표결 당시 국회 있었다” 재반박

이미지 확대 김민석 전 국무총리가 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당 당대표 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 2026.07.06. bjko@newsis.com



<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.> 닫기 이미지 확대 보기 김민석 전 국무총리가 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당 당대표 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 2026.07.06. bjko@newsis.com



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세줄 요약 김민석 전 국무총리가 계엄 해제 표결 불참을 둘러싼 친청계 공세에 대해 허위 사실이라며 반박했다. 이성윤 의원의 감기약 발언을 두고는 명예훼손을 우려했고, 민주당이 검찰개혁만이 아닌 다른 아젠다도 보여야 한다고 강조했다. 계엄 해제 표결 불참 논란에 대한 반박

이성윤 감기약 발언, 허위 사실·명예훼손 지적

민주당 혁신·개헌·통합 인사 필요성 강조

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더불어민주당 당 대표 선거에 출마한 김민석 전 국무총리가 7일 12·3 비상계엄 당시 자신이 국회 계엄 해제 표결에 불참한 점을 두고 친청(친정청래)계가 공세를 펴는 데 대해 “꼭 대장동 때를 보는 것 같다”며 비판했다.김 전 총리는 이날 KBS 라디오 ‘전격시사’에 출연해 “국민의힘에서 누가 얘기하나. 사실 그렇게 생각했다”며 이같이 말했다. 과거 국민의힘 등이 대장동 사건으로 이재명 대통령을 공격했던 상황에 빗댄 것이다.앞서 김 전 총리는 2024년 12·3 비상계엄 사태 이전부터 계엄 선포 가능성을 거론했으나 실제 계엄 사태가 발생했을 당시 국회의 계엄 해제 표결에는 불참했다. 그는 이후 감기약을 먹고 잠들어 있었다고 해명한 바 있다.이성윤 의원은 전날 “감기약을 드시고 주무셨다고 하는데 약 성분이 무엇인가. 자는 사람은 깨울 수 있어도 자는 척하는 사람은 깨울 수 없다고 하던데 그런가”라고 공세를 폈다.김 전 총리는 이날 “표결하는 시점에 국회 안에 있었고 표결 직후에 본회의장에 참석했다”며 “그 과정도 이미 다 여러 자리에서 얘기했다”고 말했다. 이어 “이 의원이 말한 게 ‘계엄 관련한 전화를 받고 왜 거기(국회)에 오지 않았냐는 것”이라며 “일단 허위 사실”이라고 주장했다.그러면서 “허위 사실에 의한 명예훼손으로 지금 이 시점에서 그렇게 얘기를 하셔서 좀 걱정하고 있다”며 “제가 ‘저런 식으로 정치를 하면 좀 어려워질 텐데’ 이렇게 생각하고 있다”고 덧붙였다.김 전 총리는 출마 선언에서 당의 혁신을 강조한 이유에 대해선 “검찰개혁이 중요하지만 민주당은 그것 외에는 아젠다가 없느냐는 느낌이 들게 해선 안 된다”며 “(정부를) 착착 뒷받침하는 느낌을 주는 1년은 아니지 않았는가”라고 반문했다.그는 ‘5·18은 성역이 아니다’라는 발언으로 논란을 빚은 뒤 사퇴한 이병태 전 규제합리화위원회 부위원장에 대해선 “사퇴는 불가피했다”며 “이번 기회에 5·18 헌법 전문 수록과 선거관리위원회 문제에 관한 투포인트 개헌을 하자”고 제안했다.이어 이재명 정부의 ‘통합 인사’ 기조에 대해선 “사람을 더 넓게 쓰자는 방향 자체는 버릴 수 없다”며 더욱 엄격한 검증 필요성을 강조했다.