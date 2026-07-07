대안과미래 “장동혁, 징계 정치 지속할 땐 좌시하지 않을 것”

조찬 모임 갖고 ‘윤리위 징계 정치’ 반발

이성권 “張, ‘뺄셈 정치’로 정치 생명 연장”

지도부 향해 “중병 환자가 민간요법 의지”

이미지 확대 국민의힘 모임인 ‘대안과미래’ 소속 의원들이 7일 국회 의원회관에서 조찬 회동을 열고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 모임인 ‘대안과미래’ 소속 의원들이 7일 국회 의원회관에서 조찬 회동을 열고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 국민의힘 의원 모임 대안과미래가 장동혁 대표의 징계 정치를 공포 정치로 규정하며 중단을 촉구했다. 이성권 의원은 징계로 갈등을 키우는 방식은 지방선거 참패 뒤에도 달라지지 않은 정치라고 비판했고, 당 개혁과 쇄신 프로그램을 마련해 2028년 총선 승리 방안을 논의했다고 밝혔다. 대안과미래, 장동혁 징계 정치 중단 요구

이성권, 공포 정치·뺄셈 정치 강하게 비판

당 개혁·쇄신 프로그램으로 총선 승리 모색

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국민의힘 의원 모임 ‘대안과미래’가 장동혁 대표를 향해 “노선 차이를 인정하지 않는 공포 정치, 징계 정치를 지속할 땐 좌시하지 않을 것”이라고 7일 밝혔다.대안과미래 간사인 이성권 의원은 이날 국회의원회관에서 조찬 모임 후 기자들과 만나 “장 대표가 주도한 징계를 통한 뺄셈 정치는 이미 6·3 지방선거 전 사법부의 판결로 그 효력을 잃었다”며 “지방선거 참패 후 반성과 성찰을 통한 통합과 포용의 덧셈 정치 없이 다시 징계 정치를 재개한 건 정치 생명을 연장하기 위한 것에 불과하다”고 말했다.이 의원은 대안과미래 소속 의원들이 당 중앙윤리위원회에 제소돼 징계 대상으로 거론되는 것에 대해서는 “윤리위에서 어떻게 다룰 것인지 나온 바가 없어 구체적 대응 방안은 거론하지 않았다”고 말했다.그는 “당의 개혁과 쇄신 프로그램을 갖고 2028년 총선에서 이길 수 있는 정당으로 변화와 쇄신하는 방안에 대해서도 논의했다”며 “대안과미래 차원에서 국민들이 신뢰할 수 있는 당 개혁과 당 운영 방식에 대안을 제시할 필요가 있단 문제의식으로 프로그램을 마련하고 향후 지속적으로 그런 사업들을 추진해 나갈 예정”이라고 밝혔다.모임 소속 의원들도 개별적으로 ‘윤리위 징계 정치’에 대해 반발했다. 김용태 의원은 모임 전 기자들과 만나 “열 가지 중 아홉 가지가 달라도 한 가지 같으면 대화와 토론하는 게 정치인데 징계로 생각이 다른 사람을 배제하는 건 잘못된 정치”라고 지적했다. 박정하 의원도 “당이 전반적으로 건강해 보이지 않는다”며 “중병 환자가 종합병원 대신 민간요법에 의지하는 것 같다”고 지도부를 저격했다.윤리위는 전날 전체회의를 열고 지방선거 전후로 접수된 징계 요청안을 검토했다. 장 대표는 비공개 최고위원회의에서 “심각한 해당 행위에 대해서는 당헌·당규를 개정해서라도 복당을 영구 금지해야 한다”고 언급한 것으로 전해졌다.