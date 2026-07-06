‘광주 군공항’에 호남권 반도체 조성…강훈식 “가장 적합한 부지”

姜 비서실장 “부지 공사 기간 최소화 장점”

이미지 확대 메가프로젝트 민관합동 점검회의 결과 발표하는 강훈식 비서실장 강훈식 대통령 비서실장이 6일 청와대 춘추관에서 메가프로젝트 민관합동 점검회의 결과를 브리핑하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 메가프로젝트 민관합동 점검회의 결과 발표하는 강훈식 비서실장 강훈식 대통령 비서실장이 6일 청와대 춘추관에서 메가프로젝트 민관합동 점검회의 결과를 브리핑하고 있다.

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세줄 요약 정부가 광주 군공항 부지에 호남권 신규 반도체 클러스터를 조성하기로 했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 참석 기업들은 부지 규모와 평탄화, 교통 접근성, 정주 여건을 이유로 가장 적합한 후보지라고 평가했다. 정부는 관계 부처 협의를 거쳐 후속 절차를 신속히 진행할 계획이다. 광주 군공항에 반도체 산단 조성 확정

삼성·SK, 부지 적합성 의견 제시

정부, 후속 절차 신속 추진 방침

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정부가 6일 광주 군공항에 호남권 신규 반도체 클러스터를 조성하기로 확정했다.강훈식 대통령 비서실장은 이날 춘추관에서 메가 프로젝트 민관합동 점검 회의 결과를 브리핑하며 “광주 군공항 부지에 호남권 반도체 산단을 조성하기로 결정했다”고 밝혔다.이날 회의에서 삼성전자와 SK하이닉스 등 참석 기업들은 호남권 입지 후보지 중에 광주 군공항이 가장 적합한 부지라는 의견을 제시했다고 강 실장이 전했다. 강 실장은 “광주 군공항 지역은 약 250만평 규모의 부지 확보가 가능하고 공항 특성상 이미 평탄화가 완료되어 있는 만큼 부지 공사 기간을 최소화할 수 있다는 장점이 있다”며 “광주 도심과 KTX역이 인접해 있어 인력 확보와 정주 여건 측면에서도 강점이 있다”고 설명했다. 또 도로와 공항, 항만 등과 연계한 물류 접근성도 우수한 것으로 검토됐다.이에 따라 광주 군공항 부지에 호남권 반도체 산단을 조성하기로 결정했다는 설명이다. 강 실장은 “정부는 관계 부처 협의를 거쳐 조속히 후보지 선정 절차를 마무리하고 산업 단지 개발을 위한 후속 절차에 착수하겠다”고 했다. 용인 국가 산단도 가동 일정을 최대한 앞당기기로 했다.메가 프로젝트를 신속하게 추진하기 위해 이재명 대통령이 주재하는 민간합동 점검 회의도 매달 개최하기로 했다. 강 실장은 “중량감 있는 인사를 청와대 전담 기구에 임명해 메가 프로젝트 전반에 대한 과제별 진도 점검과 부처 간 의견 조정 등을 총괄하게 한다는 데 의견을 모았다”고 밝혔다.