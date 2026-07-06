與 ‘3대 메가 TF→위원회’ 확대…한병도 “전당적 지원 체계 구축”

한병도, 최고위에서 특위 확대 공식화

고위당정에서 검토 발언한 지 하루 만

“입법·예산·규제혁신”…후속 입법도

이미지 확대 최고위 발언하는 한병도 당 대표 직무대행 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 6일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최고위 발언하는 한병도 당 대표 직무대행 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 6일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 민주당이 이재명 정부의 3대 메가 프로젝트 지원 TF를 당대표 직무대행 직속 특별위원회로 격상했다. 한병도 직무대행은 입법과 예산, 규제 혁신을 묶은 전당적 지원 체계를 만들겠다고 밝혔고, 메가특구 특별법 등 후속 법안과 민생 법안 처리를 서두르라고 국민의힘에 촉구했다. 3대 메가 프로젝트 지원 TF 특위 격상

입법·예산·규제 혁신 전당적 지원 체계

메가특구 특별법·민생법안 처리 촉구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당은 이재명 정부의 3대 메가 프로젝트 지원을 위해 당내 설치한 태스크포스(TF)를 당대표 직무대행 직속 특별위원회로 확대하기로 했다.한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 6일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “메가 프로젝트는 백년대계 국가 사업이자 지방정부와 기업이 원팀으로 똘똘 뭉쳐 반드시 성공시켜야 할 시대적 과제”라며 “입법과 예산, 규제 혁신을 총괄하는 전당적 지원 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.한 직무대행이 전날 고위당정 협의회에서 TF의 위원회 격상 방안을 검토하겠다고 밝힌 지 하루 만에 특위 확대를 공식화한 것이다.한 직무대행은 이어 “메가특구 특별법을 비롯한 후속 입법과 예산 지원을 차질 없이 추진하겠다”며 “국민의힘도 발목잡기를 그만두고 이 담대한 여정에 동참할 것을 촉구한다”고 했다.한 직무대행은 또 “물가 안정, 수출 활성화를 동시에 추진하고 민생 경제, 국정 과제 법안을 선정해 집중관리할 예정”이라며 “국회도 일해야 한다. 신재생에너지법, 청소년복지법 등 민생 경제 법안들이 쌓여 있다”고 했다. 그러면서 “민생, 경제, 3대 강국을 위한 법안 처리가 늦어질 때마다 국민은 한 세대를 손해볼 것”이라며 “국민의힘은 몽니를 그만 두고 하루 빨리 국회 정상화에 협조해달라”고 했다.