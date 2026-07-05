靑 ‘총리급’ 이병태에 공개 경고… “5·18 성역 발언 부적절 처신”

이, ‘배재고 응원’ 징계에 비판 글

靑 “정부 기조와 달라… 재발 방지”

與 일각 “규제합리화위서 사퇴를”

이미지 확대 이병태 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이병태 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장.

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세줄 요약 청와대가 배재고 야구부 응원 구호 논란과 관련해 “5·18이 성역이 됐다”고 말한 이병태 규제합리화위 부위원장에게 공개 경고했다. 강유정 대변인은 정부 소속 책임 있는 위치에서 혐오와 조롱에 대한 거부 기조와 어긋나는 부적절한 처신이라고 지적했다. 5·18 성역 발언 둘러싼 청와대 공개 경고

응원 구호 논란에 표현의 자유 주장과 삭제

민주당 사퇴 요구와 책임론 확산

2026-07-06 4면

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청와대는 배재고 야구부의 스타벅스 응원 구호 논란과 관련해 “5·18이 성역이 됐다”고 주장한 이병태 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장에게 공개 경고했다.강유정 청와대 수석대변인은 지난 4일 “혐오와 조롱에 대한 정부의 단호한 거부 기조와 달리 오해의 소지가 있으며, 특히 정부 소속 기관의 책임 있는 위치의 사람으로서 부적절한 처신”이라고 지적했다. 그러면서 “이에 엄중히 경고하고 향후 재발 방지를 강력히 요청했다”고 밝혔다.앞서 이 부위원장은 페이스북에 이번 응원 논란에 대해 표현의 자유를 강조하며 “서울 한복판에서 ‘김일성 만세’를 외쳐도 허용돼야 한다”고 썼다. 그는 해당 글이 언론에 보도되며 또 다른 논란이 되자 글을 삭제했다. 이 부위원장은 대신 ‘표현의 자유 그리고 야구 응원 구호’라는 제목으로 “내 의견의 핵심은 ‘표현의 자유’”라며 “이는 인간의 보편적 기본권 중에 하나”라고 재차 강조했다. 그는 “이번 응원 구호가 적절했는지는 사람마다 다를 것이며 그것이 부적절했다면 비판하면 된다”고 했다. 이어 “그 비판도 표현의 자유”라며 “하지만 발언을 근거로 ‘처벌’은 기본권의 부인”이라고 설명했다.그러자 최민희 더불어민주당 의원은 5일 페이스북에 “청와대가 경고했는데 ‘뭘 사과해야 하는지 모르겠다’는 님(이 부위원장)은 이재명 정부와 안 어울린다”며 사퇴를 요구했다.카이스트 명예교수이기도 한 이 부위원장은 지난 3월 이 대통령의 통합 기조에 따라 총리급인 규제합리화위 부위원장으로 발탁된 인물이다. 보수 성향 인물로 지난해 국민의힘 대선 경선 당시 홍준표 후보 캠프에서 경제 정책을 담당 하기도 했다.