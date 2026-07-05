귀하신 몸 된 ‘온라인 당원’…SNS로 당심 잡는 與 당권 주자들

‘1인1표’가 바꾼 민주당 8·17 전대

대의원 영향 축소…‘당심 잡기’ 경쟁

鄭, 보완수사권 폐지·1인 1표 강조

金, 6일 광주 전일빌딩서 출마 선언

宋, 출마 시점 고심…입각 가능성도

이미지 확대 정청래(왼쪽부터) 전 더불어민주당 대표 송영길 의원, 김민석 전 국무총리가 지난 3일 서울 용산 서울드래곤시티호텔에서 열린 민주당 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 자리하고 있다. 2026.07.03. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 정청래(왼쪽부터) 전 더불어민주당 대표 송영길 의원, 김민석 전 국무총리가 지난 3일 서울 용산 서울드래곤시티호텔에서 열린 민주당 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 자리하고 있다. 2026.07.03. 뉴시스

이미지 확대 정청래 더불어민주당 전 대표가 5일 경남 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 있다. 2026.7.5 정청래 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 전 대표가 5일 경남 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 있다. 2026.7.5 정청래 페이스북 캡처

이미지 확대 김민석 전 국무총리가 지난 4일 전북 익산을 방문하고 있다. 2026.7.5 김민석 전 총리 x 캡처 닫기 이미지 확대 보기 김민석 전 국무총리가 지난 4일 전북 익산을 방문하고 있다. 2026.7.5 김민석 전 총리 x 캡처

이미지 확대 인사말하는 송영길 의원 송영길 더불어민주당 의원이 3일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘이재명 정부 1년 : 평화·외교·안보 분야 평가와 과제 토론회’에서 인사말을 하고 있다. 2026.7.3/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 인사말하는 송영길 의원 송영길 더불어민주당 의원이 3일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘이재명 정부 1년 : 평화·외교·안보 분야 평가와 과제 토론회’에서 인사말을 하고 있다. 2026.7.3/뉴스1

세줄 요약 민주당 8·17 전당대회에 1인 1표가 처음 적용되면서 당권 주자들이 대규모 캠프보다 SNS와 온라인 소통에 힘을 싣고 있다. 정청래 전 대표는 페이스북으로 강성 당원 표심을 겨냥했고, 김민석 전 총리는 광주에서 출마를 선언하며 인스타그램과 엑스를 활용해 호남 당심을 공략한다. 1인 1표 도입으로 권리당원 영향력 확대

당권 주자들, 대규모 캠프 대신 SNS 공략

정청래·김민석, 호남과 온라인 당심 겨냥

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차기 당대표를 선출하는 더불어민주당 8·17 전당대회에 ‘1인 1표’가 처음 적용되면서 유력 주자들의 전대 전략도 과거와는 다른 양상을 보이고 있다. 대규모 캠프를 꾸리기보다는 당원을 겨냥한 소셜미디어(SNS) 소통에 주력하는 모양새다. 달라진 ‘전대 룰’로 주자들의 셈법이 복잡해진 가운데 김민석 전 국무총리가 가장 먼저 당대표 출사표를 던진다.5일 민주당에 따르면 지난해 8월 전당대회 당시 권리당원과 대의원 선거인단 수(당대표 투표 기준)는 각각 110만 732명, 1만 6831명으로 집계됐다. 대의원 수가 권리당원 수에 비해 훨씬 적지만 당시에는 대의원 표에 가중치(약 17배)를 줬다.그러나 8·17 전대부터 1인 1표가 도입돼 이러한 가중치가 사라진다. 대의원(15%), 권리당원(55%) 투표를 따로 할 필요도 없다. 결국 대의원·권리당원 투표 70%에 일반 국민 여론조사 30%를 반영하는 식으로 단순화됐다.이처럼 대의원의 지역 내 권리당원 영향력이 줄어들었을 뿐 아니라 대의원 수도 상대적으로 적어 유력 주자들 모두 권리당원 표심 확보에 총력을 기울이고 있다. 특히 급격히 늘어난 온라인 당원을 포섭하기 위한 주자들의 SNS 활동도 활발해지고 있다.연임 도전이 유력한 정청래 전 대표는 페이스북에 “누가 당원주권정당 1인 1표에 앞장섰는가? 반대했는가? 누가 보완수사권 전면폐지에 앞장섰는가? 반대했는가? 그것이 문제로다”라며 강성 당원 표심 구애에 나섰다. 그는 경남 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령을 추모했다는 사실을 페이스북에 알리며 검찰개혁과 1인 1표제 완성 등을 강조했다.오는 8일 국회에서 최민희·이성윤·한민수 의원과 함께 ‘서남권 반도체 클러스터 성공을 위한 정책 토론회’를 열기로 하는 등 친청(친정청래)계 인사들과 함께 하는 일정들이 많지만 지난해 전당대회 때와 마찬가지로 별도 캠프는 차리지 않는다는 계획이다.주말 호남에서 당심 공략에 나섰던 김 전 총리는 여의도 복귀 닷새 만인 6일 오전 광주 전일빌딩245에서 당대표 출마 선언을 한다. 권리당원의 약 3분의 1이 호남에 집중돼 있는 점을 감안해 5·18 민주화운동의 상징적인 장소에서 출마를 공식화하려는 것으로 풀이된다. 그는 이후 국회로 이동해 한 차례 더 출마 선언을 할 예정이다.김 전 총리는 핵심적인 소통 창구로 엑스(X)와 함께 젊은 층이 주로 쓰는 인스타그램을 활용하고 있다. 정 전 대표가 페이스북을 주무기로 쓰는 것과 대조적이다. 김 전 총리도 실무적으로 지원하는 의원 그룹이 있긴 하지만 의원 중심 대규모 캠프를 꾸리지는 않을 것으로 알려졌다.송영길 의원도 출마 시점을 저울질하는 것으로 알려졌다. 다만 송 의원이 개각 대상에 포함될 수 있다는 관측도 나오면서 출마 선언 일정이 이와 맞물릴 가능성도 배제할 수 없다. 나로우주센터가 위치한 전남 고흥 출신의 송 의원은 페이스북을 통해 이재명 정부의 우주항공 정책 환영 메시지를 냈다.박창환 정치평론가는 “1인 1표제는 과거 대의원 중심의 조직선거보다 당심의 영향력이 커지는 제도”라며 “당원들을 직접 만나기 어려운 만큼 온라인을 활용한 선거 운동이 강화될 수밖에 없다”고 설명했다.이재묵 한국외대 정치외교학과 교수도 “1인 1표 도입으로 권리당원 영향력이 커지면서 권리당원이 많은 호남을 집중 공략하는 것”이라며 “정책보다 팬덤과 인기 경쟁으로 흐를 경우 전당대회 이후 갈등을 봉합하기 어려울 수 있다”고 지적했다.