조국혁신당 “당명 변경, 추후 새 지도부 중심 논의”

혁신당 전준위, 국회 기자간담회

신장식 “간판 바꾸는 건 눈속임”

이미지 확대 조국혁신당 당원대회 관련 기자회견 조국혁신당 서왕진 전국당원대회 준비 위원장(오른쪽)이 5일 국회에서 2026 전국당원대회 관련 기자회견을 열고 있다. 왼쪽은 이해민 사무총장 겸 전국당원대회 준비위 부위원장. 닫기 이미지 확대 보기 조국혁신당 당원대회 관련 기자회견 조국혁신당 서왕진 전국당원대회 준비 위원장(오른쪽)이 5일 국회에서 2026 전국당원대회 관련 기자회견을 열고 있다. 왼쪽은 이해민 사무총장 겸 전국당원대회 준비위 부위원장.

이미지 확대 신장식, 조국혁신당 당 대표 출마 선언 조국혁신당 신장식 당 대표 권한대행이 5일 국회 소통관에서 당 대표 출마 선언을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 신장식, 조국혁신당 당 대표 출마 선언 조국혁신당 신장식 당 대표 권한대행이 5일 국회 소통관에서 당 대표 출마 선언을 하고 있다.

세줄 요약 조국혁신당은 당명 변경설에 대해 이번 전당대회에서는 정식 의제로 다루지 않지만, 새 지도부가 들어선 뒤 경청간담회와 공론을 거쳐 논의할 수 있다고 밝혔다. 서왕진 위원장은 간판 교체만으로 새 이미지를 만들 수는 없다고 강조했다. 당명 변경설, 이번 전대 정식 의제 아님

새 지도부 선출 뒤 공론화 가능성 언급

신장식 대행, 간판 교체는 눈속임 지적

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조국혁신당은 5일 일각에서 당명 변경설이 제기된 데 대해 “당명 변경 문제는 추후 새 지도부 중심으로 논의할 수 있다”고 밝혔다.서왕진 혁신당 전당대회준비위원장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “경청간담회를 통해 당명 변경 의견이 나올 수 있지만, 이번 전대에서 따로 정식 의제로 설정하지 않았다”며 이같이 말했다.혁신당은 당 지도부 선출을 위한 오는 25일 전국당원대회 개최를 앞두고 영남·호남·충청·수도권 등 4개 권역에서 경청간담회를 갖고 당 대표 및 최고위원 후보자들의 정견 발표를 진행할 예정이다.서 위원장은 “‘귀를 열겠습니다’라는 순서를 통해 당 내부와 외부 전문가의 목소리를 경청하고, 이를 우리 당이 다음 장을 펼쳐 나아갈 자양분으로 삼겠다”며 “향후 지도부를 맡게 될 분들이 현안에 대해 충분히 소통하고 당의 미래에 대해 폭넓은 고민을 할 수 있도록 공론의 장을 만들겠다”고 강조했다.특히 서 위원장은 “당의 간판을 한번 바꾸는 것으로 새로운 이미지를 만드는 것이 아니다”라며 “(당명 변경은) 경청간담회와 새 지도부 선출을 통해 당의 진로를 새롭게 설정하는 과정의 결과로 논의될 수 있다”고 설명했다.그러면서 “혁신당은 창당의 초심으로 돌아가 정당으로서 부여받은 시대적 소명을 되새기고, 스스로의 힘을 키우는 자강의 길을 걷겠다”며 “지방선거를 앞두고 연초부터 불거진 민주당과의 합당론으로 흐트러졌던 당의 기치와 조직을 다시 세울 것을 다짐한다”고 전했다.서 위원장은 “민주당과 저희가 새 지도부를 선출하고 있고, 새로 선출된 지도부들이 질서 있게 논의할 것”이라며 “민주당 전대에서 그 (합당) 문제가 내부 권력 투쟁을 위한 불쏘시개로 사용되지 않기를 바란다”고 덧붙였다.이날 당 대표 출마 선언에 나선 신장식 혁신당 당 대표 권한대행은 당명 변경 문제에 대해 “간판을 바꾸는 것은 눈속임”이라고 선을 그었다.신 대행은 출마 선언을 통해 “이재명 정부의 중도실용 노선에 따라 필연적으로 공백이 생길 수밖에 없는 한국 정치의 왼쪽 운동장을 더 넓게 쓰겠다”며 “선명한 개혁 득점을 위해 넓어진 왼쪽 운동장을 누비며 언제 어디서든 크로스를 올릴 수 있는 한국 정치의 ‘레프트 윙’ 왼쪽 날개가 되겠다”고 강조했다.이어 “하나 더 제안한다면 ‘오픈 프라이머리’(완전 국민경선제)를 제도화하도록 정당법과 선거법을 바꿀 수도 있다”면서 “소위 민주주의를 부정하는 극단주의, 내란 동조 세력과 맞서는 광범위한 연대 전선을 만들어야 한다는 원팀 정신을 복원해야 한다. 합당은 혁신당이 선택할 문제”라고 덧붙였다.