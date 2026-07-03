정청래·김민석, ‘보완수사권 5월 처리 요구 거부’ 진실공방

김민석 “다양한 경로로 당에 전달했다”

정청래 “기억 안 나고 보고도 안 받았다”

정성호 “훌륭하신 의원 나리들이 논의해야”

이미지 확대 송영길(왼쪽부터) 더불어민주당 의원, 정청래 전 더불어민주당 대표, 김민석 전 국무총리가 3일 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 더불어민주당 국회의원 워크숍에 참석해 한 테이블에 앉아 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 송영길(왼쪽부터) 더불어민주당 의원, 정청래 전 더불어민주당 대표, 김민석 전 국무총리가 3일 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 더불어민주당 국회의원 워크숍에 참석해 한 테이블에 앉아 있다. 연합뉴스

이미지 확대 정청래(왼쪽부터) 전 더불어민주당 대표, 송영길 더불어민주당 의원, 강훈식 대통령비서실장, 김민석 전 국무총리가 3일 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 더불어민주당 국회의원 워크숍에 참석해 애국가를 부르고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래(왼쪽부터) 전 더불어민주당 대표, 송영길 더불어민주당 의원, 강훈식 대통령비서실장, 김민석 전 국무총리가 3일 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 더불어민주당 국회의원 워크숍에 참석해 애국가를 부르고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 정청래 전 대표와 김민석 전 총리가 검찰 보완수사권 폐지의 5월 처리 요구를 두고 진실공방을 벌였다. 정 전 대표는 제안을 들은 적이 없다고 반박했고, 김 전 총리는 여권과 당에 전달된 정부 입장이었다고 맞섰다. 정청래·김민석, 보완수사권 5월 처리 공방

정 전 대표, 청와대 제안·당 거부 사실 부인

김 전 총리, 정부 입장 전달·조기 처리 주장

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더불어민주당 차기 당권을 놓고 경쟁하는 정청래 전 대표와 김민석 전 국무총리가 검찰 보완수사권 폐지를 둘러싼 당정청의 입장을 두고 3일 진실공방을 벌였다. 보완수사권 폐지는 물론 사사건건 이들의 충돌이 이어지면서 8·17 전당대회가 사생결단 대결로 흘러가고 있다.정 전 대표는 이날 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 민주당 의원 워크숍 도중 기자들과 만나 “분명히 말한다. (청와대가) 보완수사권 폐지에 대해 5월 중 처리를 요청했는데 당이 거부했다고 하는데 그 제안을 들어본 적이 없다”고 말했다. ‘5월 중 보완수사권 폐지를 처리하자고 제안했다’는 김 전 총리의 주장을 정면 반박한 것이다.정 전 대표는 이어 “한병도 원내대표에게도 물어봤는데 본인도 기억을 못 한다. 기억을 못 한다는 건 없다는 것에 가깝지 않겠나”라고 말했다. 이어 “법을 처리해 달라고 하면 조문을 하나하나 봐야 하고 의원총회를 통해 논의해야 하는데 그런 게 없었다”며 “기억하지 못한다. 보고받은 적도 없다”고 다시 한번 강조했다. 그러면서 “보완수사권 전면 폐지가 정부의 입장이라면 법을 만들었을 것 아닌가. 그럼 제출하면 된다”라며 “왜 제출을 하지 않느냐”고 반문했다.반면 김 전 총리는 “보완수사권을 포함한 검찰개혁 법안 처리는 누차 말했듯이 1~2차로 나뉘어 있던 것”이라며 “여러 갈등 상황을 보고 조기에 처리하는 게 좋겠다고 판단해 여권 내부에 문제 제기했고, 다양한 경로로 당에 전달됐다”고 설명했다.김 전 총리는 또한 “개인적 입장이 아니라 정부 입장으로 정리해서 국회 입법사항으로 한다는 입장을 전했다”고 밝혔다. 그러면서 “원래 생각했던 대로 5월에 처리됐다면 좀 더 여유를 가질 수 있었을 텐데 속도가 그보다 늦어졌지만, 지금이라도 속도를 내서 처리하면 10월 공소청·중수청이 출발하는 데 차질이 없다고 생각한다”고 덧붙였다.또 다른 당권 주자인 송영길 민주당 의원은 워크숍 시작에 앞서 “거의 조율할 수 있는 문제를 가지고 전당대회에서 마치 정부를 상대로 무슨 싸움하듯이 쟁점화시키는 것은 바람직하지 않다”며 정 전 대표를 겨냥했다.워크숍에 참석한 정성호 법무부 장관은 “훌륭하신 국회의원 나리들이 잘 논의할 문제”라며 “입법권은 정부의 입장이 있다고 하더라도 ‘저기 계신 분’이 입법권은 국회에 있다고 하지 않나. 그러니까 국회에서 하시는 거라고 답변하겠다”고 말했다. 그러면서 “법안으로 싸우지 말고 정부 법이나 좀 통과시켜 달라고 할 것”이라고 했다. ‘저기 계신 분’은 정 전 대표를 지칭한 것으로 풀이된다.이날 민주당 워크숍에는 민주당 의원 전원과 한성숙 국무총리, 강훈식 대통령 비서실장, 홍익표 청와대 정무수석 등이 대거 참석해 이재명 정부 2년 차 국정과제와 22대 후반기 국회 전략을 논의했다. 청와대가 최근 발표한 ‘3대 메가 프로젝트’와 관련해선 각 상임위원회에서 빠른 논의에 착수하자는 데 공감대가 형성됐다.