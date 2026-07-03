해병대, 몽골 다국적 PKO 훈련 ‘칸 퀘스트’ 참가

세줄 요약 해병대가 몽골 오릉 훈련장에서 열린 2026 칸 퀘스트 훈련에 참가했다. 제2신속기동부대 등 23명이 미국·몽골 등 17개국 700여 명과 함께 검문소 운용, IED 대응, 전투부상자처치 등 11개 과제를 숙달했다 몽골 칸 퀘스트 훈련에 해병대 참가

17개국 700여 명과 PKO 연합훈련 수행

검문소·IED·호송 등 11개 과제 숙달

이미지 확대 해병대 장병이 몽골에서 열린 킨 퀘스트 훈련에 참가해 임무를 숙달하고 있다.

해병대 제공 닫기 이미지 확대 보기 해병대 장병이 몽골에서 열린 킨 퀘스트 훈련에 참가해 임무를 숙달하고 있다.

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해병대는 몽골 오릉 훈련장에서 진행된 ‘2026 칸 퀘스트 훈련’에 참가했다고 3일 밝혔다.칸 퀘스트 훈련은 2003년 미태평양사령부와 몽골군 간 연합훈련으로 시작돼 2006년부터 다국적국 평화유지작전(PKO) 훈련으로 확대됐다. 해병대는 미태평양사와 몽골군의 초청으로 2006년에 훈련교관이 최초로 참가했다.올해 훈련에는 해외파병 상비부대 임무를 수행하는 해병대 제2신속기동부대 장병 21명과 의무사 1명, 해군 1명을 포함해 미국·몽골·인도·영국·필리핀·호주·이집트·독일 등 17개국 700여 명이 참가했다.해병대 장병들은 지난달 20일부터 고정 및 이동 검문소 운용, 급조폭발물(IED) 대응, 차단 및 탐색, 전투부상자처치, 호송, 무인기 대응, 방호, 순찰 등 유엔 표준 소부대 전술훈련 등 11개 과제를 숙달했다.특히 이번 훈련에는 개인화기조준경이나 고성능확대경 등 해병대 ‘워리어플랫폼’을 장착한 K2C1 소총을 운용했다. 해병대는 훈련 마지막 날에 열린 ‘문화의 밤’ 행사에서 태권도 시범을 선보이고, K-POP과 한국 음식을 소개했다.해병대는 올해 26-2차 KMEP 훈련, 미 제병협동훈련, 슈퍼가루다실드 등 다양한 연합훈련에 참가해 연합작전 수행능력을 강화해 나갈 계획이다.