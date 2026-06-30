野 ‘징계내전’ 격화… 장동혁, 청년 공략으로 돌파 시도

내주 윤리위서 친한계 징계 심사

張 “국힘 주도로 선관위 특검해야”

2030세대 접점 늘려 사퇴론 대응

이미지 확대 장동혁(오른쪽 두 번째) 국민의힘 대표가 30일 국회에서 열린 ‘부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년·대학생 시국 대토론회’에서 발언하고 있다. 오른쪽은 우재준 청년최고위원.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁(오른쪽 두 번째) 국민의힘 대표가 30일 국회에서 열린 ‘부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년·대학생 시국 대토론회’에서 발언하고 있다. 오른쪽은 우재준 청년최고위원.

안주영 전문기자

세줄 요약 국민의힘 중앙윤리위가 친한계 의원들에 대한 징계 심사에 착수할 예정이어서 당내 공방이 격화했다. 친한계는 역풍을 경고하며 반발했고, 장동혁 대표는 사퇴 요구를 거부한 채 선관위 개혁과 청년층 결집으로 정면돌파에 나섰다. 국민의힘 윤리위, 친한계 징계 심사 착수 예정

친한계 반발 속 장동혁 사퇴 요구 일축

청년층 공략과 선관위 개혁으로 돌파 시도

2026-07-01 6면

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국민의힘 중앙윤리위원회가 친한(친한동훈)계 의원들에 대한 징계 심사에 착수할 예정인 가운데 장동혁 대표의 ‘징계 정치’를 둘러싼 당내 공방도 격화하고 있다. 장 대표는 사퇴 요구를 일축한 채 선거관리위원회 개혁과 청년층 공략에 집중하며 정면돌파에 나서는 모습이다.국민의힘 관계자는 30일 서울신문과 통화에서 “다음 주 초 윤리위가 개최될 것 같다”고 했다. 윤리위는 이르면 오는 6일 회의를 열고 접수된 징계 요청안들을 논의할 계획이다. 지난 재보궐선거 당시 부산 북구갑에서 한동훈 무소속 의원을 지원했던 친한계 의원들이 우선 대상으로 거론된다.친한계는 “역풍이 불 것”이라며 반발하고 있다. 진종오 의원은 CBS에서 “제 행동은 국민에게 반하지 않은 행동”이라고 했고, 박정훈 의원은 MBC에서 “당권파가 권력으로 당내 민주주의를 훼손하는 결정을 한다면 장 대표 사퇴 이유만 더 늘어날 것”이라고 강조했다. 장 대표 면전에서 사퇴를 요구한 우재준 청년최고위원은 채널A에 출연해 “징계 정국이 진짜 시작되면 이를 저지하는 것도 제 역할이 될 수 있다”고 말했다. 이에 지도부 관계자는 “징계 여부를 떠나 접수된 징계 요청안이 많은 것으로 안다. 일단 심사를 해야 할 것”이라고 설명했다. 다만 장 대표가 ‘현역 의원’ 징계 가능성을 언급한 데다 지도부 흔들기를 ‘해당행위’로 규정한 만큼 윤리위가 본격 가동되면 내홍은 또다시 깊어질 것이라는 관측이 나온다.이런 가운데 장 대표는 ‘부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년·대학생 시국 대토론회’에 참석해 2030세대와의 접점을 늘렸다. 선관위 개혁과 청년층 결집을 새로운 정치적 동력으로 삼아 ‘징계 정국’을 돌파하려는 의도로 풀이된다.장 대표는 이 자리에서 국민의힘 주도 특검을 강조하며 “특검 결과에 따라 잘못된 선거를 바로잡고 재선거를 실시해야 한다”고 했다. 그는 전날에는 잠실 올림픽공원 집회에 참여한 청년들과 좌담회를 열었다.