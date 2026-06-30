[속보] 한성숙 총리 후보 인준안, 국회 통과…국힘은 표결 보이콧

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한성숙 국무총리 후보자 임명동의안 표결 불참한 국민의힘

30일 국회 본회의에서 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 한성숙 국무총리 후보자 임명동의안이 상정되고 있다. 2026.6.30 연합뉴스