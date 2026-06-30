국힘 “趙의장 강제배정 11개 상임위, 국힘 위원 전원 사임”

與, 상임위 11곳 위원장 후보 추천

국회 본회의서 단독 선출 예정

이미지 확대 원 구성 위해 민주당 한병도 원내대표 만난 국민의힘 정점식 원내대표 정점식 국민의힘 원내대표가 30일 국회에서 22대 국회 하반기 원 구성을 위한 한병도 더불어민주당 원내대표와의 회동을 마치고 운영위원장실에서 나오고 있다. 여야 원내대표는 합의에 이르지 못했다고 밝혔다. 2026.6.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 원 구성 위해 민주당 한병도 원내대표 만난 국민의힘 정점식 원내대표 정점식 국민의힘 원내대표가 30일 국회에서 22대 국회 하반기 원 구성을 위한 한병도 더불어민주당 원내대표와의 회동을 마치고 운영위원장실에서 나오고 있다. 여야 원내대표는 합의에 이르지 못했다고 밝혔다. 2026.6.30 연합뉴스

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국민의힘은 조정식 국회의장이 11개 상임위원회 위원을 강제 선임해 통지한 것과 관련해, 해당 상임위에 속한 자당 위원 전원의 사임계를 제출했다고 밝혔다.국민의힘 원내행정국은 이날 공지를 통해 “국민의힘은 운영·법사·정무·재경·과방·국방·행안·문체·농해수·기후에너지환경노동·예결위 등 11개 상임위에 강제 선임된 우리당 의원들에 대한 ‘위원 사임의 건’ 공문을 국회 의사과에 제출했다”고 전했다.더불어민주당은 이날 저녁 국회 본회의를 열어 국회 운영위원회, 법제사법위원회, 정무위원회, 재정경제위원회, 과학기술정보방송통신위원회, 국방위원회, 행정안전위원회, 문화체육관광위원회, 농해수위원회, 기후에너지환경노동위원회, 예결위원회 등 11개 상임위 위원장을 단독 선출할 예정이다.