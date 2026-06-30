김태흠 “여러분과 함께 한 ‘힘쎈충남’, 영원한 자부심입니다”

세줄 요약 김태흠 충남지사가 퇴임식에서 도민과 공직자에게 감사 인사를 전하며 민선 8기 4년을 ‘힘쎈충남’으로 바꾼 변화의 시간이라고 평가했다. 국비 12조3000억원 시대와 투자유치 50조원, 공약 이행 최우수 등급 등 성과를 언급하며 충남과 도민이 영원한 자부심이라고 밝혔다. 도민·공직자에 퇴임 감사 인사

민선 8기 국비·투자유치 성과 강조

힘쎈충남은 영원한 자부심 선언

이미지 확대 김태흠 지사가 30일 퇴임식 후 충남도청을 떠나며 인사를 하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 김태흠 지사가 30일 퇴임식 후 충남도청을 떠나며 인사를 하고 있다. 도 제공

이미지 확대 김태흠 지사가 30일 퇴임식 후 충남도청을 나서고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 김태흠 지사가 30일 퇴임식 후 충남도청을 나서고 있다. 도 제공

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“여러분과 함께 만든 ‘힘쎈충남’, 제 영원한 자부심입니다.”김태흠 제39대 충남도지사가 30일 퇴임식에서 도민들에 대한 감사 인사와 함께 언제나 충남과 도민을 위해 앞으로 나아가겠다는 뜻을 밝혔다.김 지사는 이날 도청 문예회관에서 열린 퇴임식에서 “과분한 사랑과 지지를 보내준 도민 여러분에게 감사드리며 부족한 저와 함께 도정을 이끌어 준 동료 공직자들에게 진심으로 감사하다”고 말했다.이어 “지난 4년은 충남의 50년, 100년 미래를 향한 새로운 변화의 시간이었다”며 “‘충남의 힘’을 스스로 이끌어 내면서 능동적이고, 역동적인 ‘힘쎈충남’으로 체질을 바꿔냈다”고 강조했다.민선 8기 힘쎈충남은 출범 후 정부 예산이 2022년 8조 3000억원에서 매년 1조원씩 늘어 올해 12조 3000억원으로 증가했다. 이 기간 국비 총액 증가율 47.2%는 전국 최상급 수준이다.투자 유치도 발로 뛰는 세일즈를 통해 50조원을 기록했고, 4년 연속 공약 이행 평가 최우수 등급을 받는 성과를 거뒀다.충남대 내포캠퍼스, TBN 충남교통방송국 설립, 가로림만 국가해양생태공원 1호 지정 등의 현안을 풀어내고, 글로컬대학, 무기발광 디스플레이 등 굵직한 국책 사업 등에서도 효과를 거뒀다.5대 핵심 과제 중 베이밸리 메가시티는 아산만 순환철도, 벤처펀드 6000억원 조성 등이 이뤄지고, 청년 스마트팜은 억대 소득을 올리며 농업이 유망한 미래 산업임을 증명했다.김 지사는 “국비 12조원 시대, 투자 유치 50조원 달성, 4년 연속 공약 이행 평가 최우수 등급 등 모든 성과는 도민과 공직자 여러분의 땀과 열정이 있었기에 가능했다”며 “우리가 함께 흘린 땀, 우리가 함께 나눈 고민은 제 정치 인생에서 가장 값진 기억으로 남을 것”이라고 말했다.그러면서 “김태흠 가슴 한가운데에는 언제나 충남과 도민 여러분이 있다”며 “제 영원한 자부심인 ‘힘쎈충남’ 실현에 늘 함께해 주신 220만 도민 여러분들에게 다시 한번 감사드린다”고 강조했다.