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한병도 “국힘 상임위 편식 용납 안 해…모든 상임위 즉각 가동”

김서호 기자
김서호 기자
입력 2026-06-30 10:13
수정 2026-06-30 10:13
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“후반기 원구성은 민생 회복 첫걸음”
“국회법 무시하는 국힘 더 못 기다려”

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한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 30일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언 하고 있다.2026.6.30 안주영 전문기자
한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 30일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언 하고 있다.2026.6.30 안주영 전문기자


한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 30일 “절차에 따라 (후반기) 원 구성을 완료하겠다”며 “모든 상임위를 즉각 가동하는 데 중점을 두고 위원장 선출에 임하겠다”고 밝혔다.

한 직무대행은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “법사위원회를 고집하며 협상을 거부하고 (상임위원회) 명단 제출도 하지 않아 국회법도 무시하는 국민의힘을 더는 기다릴 수 없다”며 이같이 말했다.

한 직무대행은 “국회법에 따른 의장님의 (상임위 명단 배정) 권한 행사를 독재라고 생떼를 부리는 국민의힘 행태를 더 이상 두고 볼 수는 없다”며 “국민의힘이 하는 행위들은 구태 정치의 바닥을 보여주는 떼쓰기, 우기기에 불과할 뿐”이라고 비판했다.

이어 “이번 원 구성은 이재명 정부를 뒷받침하고 민생 회복을 이루기 위한 제22대 후반기 국회의 첫걸음”이라며 ‘모든 상임위 즉각 가동’을 강조했다.

한 직무대행은 전날 발표된 ‘대도약 3대 메가 프로젝트’에 대해선 “가능성이 분명한 사업은 특별법을 제정해서라도 앞당겨야 한다”며 “마중물이 필요한 사업은 예산을 추가 편성해서라도 막힘이 없도록 만들어줘야 한다”고 했다.
김서호 기자
세줄 요약
  • 국민의힘 상임위 편식과 협상 거부 비판
  • 후반기 원 구성 절차대로 마무리 방침
  • 모든 상임위 즉각 가동 필요성 강조
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