국힘 최고위 ‘장동혁 거취’ 또 충돌… 張 “의총서 결정해도 사퇴 안 한다”

“리더 그만해야 될 때” “네가 그만둬”

‘징계 가능성’ 우재준 반발에 격돌

이르면 다음주 초 윤리위 안건 검토

이미지 확대 장동혁(아래) 국민의힘 대표가 29일 최고위원회의를 주재하기 위해 앉아 있는 뒤쪽으로 우재준 최고위원이 입장하고 있다. 우 최고위원은 이날도 공개적으로 장 대표의 사퇴를 촉구했다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 장동혁(아래) 국민의힘 대표가 29일 최고위원회의를 주재하기 위해 앉아 있는 뒤쪽으로 우재준 최고위원이 입장하고 있다. 우 최고위원은 이날도 공개적으로 장 대표의 사퇴를 촉구했다.

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세줄 요약 국민의힘 최고위원회의에서 장동혁 대표 거취를 둘러싼 공개 충돌이 다시 벌어졌다. 장 대표는 의총이 어떤 결정을 해도 사퇴하지 않겠다고 했고, 우재준 최고위원은 당 지도부 교체를 요구하며 맞섰다. 회의는 고성 속에 비공개로 전환됐고, 중앙윤리위의 징계 검토도 예고됐다. 장동혁 거취 놓고 최고위서 공개 충돌

우재준 사퇴 촉구, 장 대표는 거부

비공개 전환 뒤에도 고성·공방 지속

2026-06-30 5면

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장동혁 국민의힘 대표의 사퇴를 놓고 29일 최고위원회의에서 또다시 공개 충돌했다. 장 대표는 “의원총회에서 어떤 결정을 하든 나는 사퇴하지 않는다”며 반대로 “최고위원 중 사퇴할 사람은 사퇴하라”고 맞섰다.우재준 청년최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위에서 장 대표를 겨냥해 “당내 구성원들이 다 적으로 보이면 리더를 그만해야 될 때라고 생각한다”며 사퇴를 촉구했다. 장 대표가 지난 26일 우 최고위원과 김재섭·김용태 의원의 이름을 언급하며 징계 가능성을 시사한 것에 대한 공개 반발이다. 우 최고위원은 “현재 지도부는 탄핵 이후 보궐선거의 의미가 강하다. 총선 준비를 할 지도부를 세워 나가야 한다”고 강조했다.우 최고위원 발언 직후 조광한 지명직 최고위원은 “정치인의 언어는 절제와 품격이 있어야 한다”며 맞받았다. 김민수 최고위원도 추가 발언을 통해 “우 최고위원은 장 대표를 공개 모욕하는 것 빼고 한 일이 특별히 기억나지 않는다. 사퇴 얘기 했으면 사퇴하라”며 언성을 높였다. 이날 최고위에서의 공개 충돌은 6·3 지방선거 이후 네 번째다.비공개 최고위로 전환된 후에도 우 최고위원이 공개 최고위에서 장 대표 사퇴를 지속적으로 요구한 것에 대한 질타가 있었던 것으로 전해졌다. 회의장에서는 고성도 오갔다.장 대표는 “‘투표용지 부족 사태’ 특검과 지방선거 재선거 생각 않고 대표 사퇴만 말하면 어떡하냐”고 말한 것으로 전해졌다. 정점식 원내대표도 우 최고위원에게 “침묵 시위가 더 큰 무기가 될 수 있는데 최고위를 왜 자꾸 장 대표 사퇴를 촉구하는 용도로 사용하느냐”는 취지로 말했다고 한다.장 대표는 비공개 최고위 이후 페이스북에 “의총에서 어떤 결정을 하든 최고위에서 누가, 어떤 발언을 하든 나는 사퇴하지 않는다. 최고위원 중 사퇴할 사람은 이 자리에서 사퇴하시라”라고 발언했다고 밝혔다. 그러면서 “결국 아무도 사퇴하지 않았다”고 했다. 이날 오후 장 대표가 참석하지 않은 채 열린 의총에선 대표 거취에 대한 언급은 없었던 것으로 전해졌다.이런 가운데 이르면 다음 주 초 당 중앙윤리위원회는 회의를 열고 지방선거 전후로 접수된 징계 안건 검토를 시작할 것으로 보인다. 다만 박성훈 수석대변인은 최고위 후 기자들과 만나 “(장 대표가) 징계와 관련해 당 기강을 바로 세우겠다는 원론적 차원의 말만 했다”며 “대표나 지도부를 공격했다는 이유만으로 징계 대상이 되지는 않는다”고 설명했다.