삼전닉스·테슬라 유치, 신공항 속도전…추경호 시정 청사진 발표

세줄 요약 추경호 대구시장직 인수위가 5대 분야 200개 과제를 내놓았다. 삼성전자·SK하이닉스·테슬라 유치, AX 혁신 생태계 조성, TK 신공항 국가사업 전환과 조기 개항, 행정통합, 공공기관 2차 이전 등이 핵심이다. 5대 분야 200개 과제 발표

대기업 유치·AX 혁신 생태계 조성

TK 신공항·행정통합·공공기관 이전

이미지 확대 발언하는 추경호 대구시장 당선인 추경호 대구시장 당선인(왼쪽)이 29일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 열린 민선 9기 인수위 정책제안 전달식에서 발언하고 있다. 오른쪽은 곽대훈 인수위원장. 2026.6.29. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 추경호 대구시장 당선인 추경호 대구시장 당선인(왼쪽)이 29일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 열린 민선 9기 인수위 정책제안 전달식에서 발언하고 있다. 오른쪽은 곽대훈 인수위원장. 2026.6.29. 뉴스1

이미지 확대 발언하는 추경호 대구시장 당선인 추경호 대구시장 당선인이 29일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 열린 민선 9기 인수위 정책제안 전달식에서 발언하고 있다. 2026.06.29. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 추경호 대구시장 당선인 추경호 대구시장 당선인이 29일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 열린 민선 9기 인수위 정책제안 전달식에서 발언하고 있다. 2026.06.29. 뉴시스

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새달 출범할 ‘추경호 대구시정’에서는 삼성전자와 SK하이닉스, 테슬라 등 국내외 굴지의 대기업 유치 등 경제 분야 정책들이 대거 추진된다. 이와 함께 대구·경북(TK) 신공항 건설의 국가사업 전환과 행정통합 등도 구체적인 실행 계획을 마련할 것으로 보인다.대구시장직 인수위원회는 29일 대구 동구 신천동에 있는 대구콘텐츠비즈니스센터에서 정책제안 발표회를 열고 추 당선인의 임기 동안 추진할 5대 분야 200개 과제를 발표했다. 이는 추 당선인이 선거 과정에서 제시한 10대 분야 365개 공약을 토대로 전문가 검토를 거쳐 추려졌다.곽대훈 인수위원장은 “시민들과 소통하고 각계 전문가, 현장의 의견을 폭넓게 수렴해 대구 미래 발전을 위한 정책과제를 선정했다”며 “시민이 대구에 살고 있다는 자긍심과 자신감을 갖고, 대구 경제가 살아나고 있다고 느낄 때 시장에 대한 기대도 믿음으로 바뀔 것”이라고 말했다.인수위가 제안한 경제 분야 주요 정책은 시장 주재 비상경제대책회의 운영과 투자유치단 신설 및 삼성전자·SK하이닉스·테슬라 등 국내·외 대기업 유치, 인공지능 전환(AX) 혁신 생태계 조성 등이다. 인공지능(AI)과 로봇, 의료 등 3대 분야를 중심으로 한 창업 기업 성장 정책도 담겼다.지역민의 오랜 숙원인 TK 신공항 건설의 국가사업 전환과 조기 개항, TK 행정통합을 통한 메가시티 조성, IBK기업은행을 비롯한 공공기관 2차 이전 등도 주요 추진 과제에 포함됐다. 또 서대구역세권 개발을 통한 서부권 신성장 거점 마련 등 균형 성장 정책도 추진된다.이 밖에도 낙동강 수질 개선과 취수원 문제 해결, 국립뮤지컬콤플렉스 유치, 전문성과 책임성에 바탕을 둔 공공기관 조직 구조 개편 등도 과제에 포함됐다.청년 정책도 주요 과제에 올라 눈길을 끌었다. 시장 직속 청년특보를 신설하고 난임 시술비 지원 횟수 제한 폐지, 영유아 365일 24시간 돌봄 체계 확대, 청년 생활 안정책 마련 등을 바탕으로 한 청년 성장 도시를 조성하자는 내용도 주요 과제로 꼽혔다.추 당선인은 “선거 과정에서 제시한 공약들은 시민들께 드린 소중한 약속이기 때문에 기본적으로 지켜나갈 것”이라며 “정책제안서를 면밀히 검토해 빠른 시일 안에 대구 미래 도약을 위한 책임성 있는 시정과제를 제시하겠다”고 약속했다.그러면서 “정책제안을 시정 과제로 만들어 가는 과정에서 일부 재원이나 현실적인 타당성 문제 등으로 인해 일부 수정이 필요할 경우 각계와 솔직하게 소통하면서 해법을 찾고 잘되는 일은 더 속도를 낼 것”이라고 덧붙였다.한편, 컬러풀대구와 파워풀대구를 이을 시정 슬로건은 시민 공모를 받아 설문조사, 심사 등을 거쳐 확정될 것으로 보인다.